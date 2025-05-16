Apple TV+ adquire direitos de “Early Action”, da roteirista Sophie de Bruijn

Informações do Deadline dão conta de que o Apple TV+ e a The Walsh Company adquiriram os direitos do spec script de “Early Action”, o qual é escrito por Sophie de Bruijn.

Um spec script (algo como “roteiro especulativo”, em tradução livre), para quem não está familiarizado com esse termo, nada mais é que um roteiro o qual não chegou a ser encomendado por uma pessoa ou empresa, mas que foi feito pelo autor com a esperança de chamar a atenção de um(a) produtor(a) ou estúdio.

Ainda segundo as informações, em “Early Action” dois pais fazem de tudo para colocar o filho na faculdade dos seus sonhos, mesmo que isso signifique fabricar uma experiência traumática para que ele possa escrever sobre ela em sua redação de admissão.

Kevin Walsh será o produtor de “Early Action”, assim como de Bruijn. Liz Lippman e Patrick McNamara (os responsáveis por levar o projeto até a The Walsh Company), por sua vez, atuarão como produtores executivos.

A produção ainda não tem data para estrear no catálogo Apple TV+.

