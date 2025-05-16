Navegue

Apple TV+ adquire direitos de “Early Action”, da roteirista Sophie de Bruijn

Bruno Cardoso
16/05/2025 • 17:18
Sophie de Bruijn

Informações do Deadline dão conta de que o Apple TV+ e a The Walsh Company adquiriram os direitos do spec script de “Early Action”, o qual é escrito por Sophie de Bruijn.

Publicidade

Um spec script (algo como “roteiro especulativo”, em tradução livre), para quem não está familiarizado com esse termo, nada mais é que um roteiro o qual não chegou a ser encomendado por uma pessoa ou empresa, mas que foi feito pelo autor com a esperança de chamar a atenção de um(a) produtor(a) ou estúdio.

Ainda segundo as informações, em “Early Action” dois pais fazem de tudo para colocar o filho na faculdade dos seus sonhos, mesmo que isso signifique fabricar uma experiência traumática para que ele possa escrever sobre ela em sua redação de admissão.

Kevin Walsh será o produtor de “Early Action”, assim como de Bruijn. Liz Lippman e Patrick McNamara (os responsáveis por levar o projeto até a The Walsh Company), por sua vez, atuarão como produtores executivos.

Publicidade

A produção ainda não tem data para estrear no catálogo Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
