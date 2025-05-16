Navegue

Baltimore Ravens, da NFL, lança paródia inspirada em “Ruptura”

Douglas Nascimento
16/05/2025 • 10:40
Faz um tempo desde que o último capítulo da segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) chegou ao Apple TV+, mas ainda há algum hype em torno da produção mais assistida da história do serviço.

O time de futebol americano Baltmore Ravens, da National Football League (NFL), publicou seu tradicional vídeo com a programação para 2025 completamente inspirado na produção da Maçã.

O vídeo é cheio de situações que fazem referência à “Ruptura”, como a transição de um outie para um innie em um elevador, uma visita ao setor de refinamento de macrodados até uma sessão com uma “Ms. Casey” um pouco diferente.

Além disso, é possível ver referências à série durante os quase sete minutos da paródia, como a banda marcial do último episódio, cabras, o conselho (board) da Lumon Ravon, balões com rosto e um busto de melancia.

O vídeo foi resultado de uma parceria direta do time com o Apple TV+ e a produtora Fifth Season, responsável pela série, tendo sido amplamente elogiado — inclusive pelo diretor de “Severance”, Ben Stiller, e pela própria NFL.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
