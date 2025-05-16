Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Poravute_Siriphiroon/Depositphotos
Bateria do iPhone

Bateria que retém mais energia poderá estrear no “iPhone 17 Air/Slim”

Luiz Gustavo Ribeiro
16/05/2025 • 14:13
Leitura de 2 minuto

Para adicionar ainda mais expectativa em torno do “iPhone 17 Air/Slim”, pode ser que ele seja o primeiro smartphone da Apple a apresentar uma tecnologia avançada de bateria de ânodo de silício. Conforme informações do DIGITIMES, a fornecedora japonesa TDK confirmou que está acelerando a produção do componente, com sua distribuição prevista para o fim de junho.

Esse cronograma pode dar à Apple tempo suficiente para incluir as novas baterias em seu suposto modelo ultrafino — uma vez que uma das maiores preocupações é que o design do aparelho comprometa a autonomia.

As baterias de ânodo de silício armazenam cerca de 15% mais energia no mesmo espaço físico em comparação com as baterias convencionais à base de grafite, permitindo uma densidade de energia muito maior. A adoção de um componente com a tecnologia do tipo, vale notar, já havia sido especulada pelo analista Ming-Chi Kuo.

O desafio é que o silício se expande e se contrai durante o carregamento, o que pode causar rachaduras e problemas na bateria. Para evitar isso, empresas como a TDK usam compostos de silício em vez de silício puro. Esses materiais combinam o material com ligantes flexíveis ou os revestem em camadas nanométricas para reduzir a variação e manter a integridade estrutural.

Nesse sentido, caso a Apple realmente adote a tecnologia, o “iPhone 17 Air/Slim” poderá servir como um modelo de avaliação para o uso desse componente em larga escala — de modo que a companhia poderá depois adotar essa tecnologia em outros dispositivos.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
