Como colocar um reflexo ou sombra em itens no Pages, Numbers ou Keynote

O pacote de aplicativos da suíte iWork (composto pelo Pages, Numbers e Keynote) oferece vários recursos bacanas que podem deixar os seus documentos, as suas planilhas ou as suas apresentações de slides ainda mais de acordo com o que você quer.
Neste artigo, ensinaremos como é supersimples adicionar um reflexo ou uma sombra em imagens, formas, caixas de texto, linhas, setas ou vídeos que tenham sido colocados por lá. Veja só! 🙂
Como colocar um reflexo ou sombra no Pages, Numbers ou Keynote pelo iPhone/iPad
Abra o arquivo do Pages, Numbers ou Keynote onde o objeto desejado esteja. Toque em cima dele, vá até o ícone representado por um pincel e selecione “Estilo”.
Ative “Reflexo” e arraste o controle deslizante para tornar o reflexo mais ou menos visível. Para adicionar uma sombra, ative “Sombra” e escolha o efeito desejado.
Como colocar um reflexo ou sombra no Pages, Numbers ou Keynote pelo Mac
Clique em cima do objeto desejado no arquivo e, na barra lateral “Formatar”, selecione a aba “Estilo”.
Marque a caixa ao lado de “Reflexo” e use o controle deslizante para controlar a intensidade. Para a sombra, clique em “Sombra” e use o menu suspenso para escolher o estilo que preferir.