Apps Pages, Numbers e Keynote com fundo do macOS Monterey

Como colocar um reflexo ou sombra em itens no Pages, Numbers ou Keynote

Pedro Henrique Nunes
16/05/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O pacote de aplicativos da suíte iWork (composto pelo Pages, Numbers e Keynote) oferece vários recursos bacanas que podem deixar os seus documentos, as suas planilhas ou as suas apresentações de slides ainda mais de acordo com o que você quer.

Neste artigo, ensinaremos como é supersimples adicionar um reflexo ou uma sombra em imagens, formas, caixas de texto, linhas, setas ou vídeos que tenham sido colocados por lá. Veja só! 🙂

Como colocar um reflexo ou sombra no Pages, Numbers ou Keynote pelo iPhone/iPad

Abra o arquivo do Pages, Numbers ou Keynote onde o objeto desejado esteja. Toque em cima dele, vá até o ícone representado por um pincel e selecione “Estilo”.

Ative “Reflexo” e arraste o controle deslizante para tornar o reflexo mais ou menos visível. Para adicionar uma sombra, ative “Sombra” e escolha o efeito desejado.

Como colocar um reflexo ou sombra no Pages, Numbers ou Keynote pelo Mac

Clique em cima do objeto desejado no arquivo e, na barra lateral “Formatar”, selecione a aba “Estilo”.

Marque a caixa ao lado de “Reflexo” e use o controle deslizante para controlar a intensidade. Para a sombra, clique em “Sombra” e use o menu suspenso para escolher o estilo que preferir.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
