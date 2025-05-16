Navegue

Extensão torna a Quick Look do Finder compatível com pastas e arquivos ZIP

Douglas Nascimento
16/05/2025 • 11:48

A Visualização Rápida (Quick Look) é um dos recursos mais interessantes do Finder (no macOS), mas ele não suporta a exibição do conteúdo presentes em pastas — o que pode ser um pouco limitador algumas vezes.

O Folder Preview, aplicativo criado pelo desenvolvedor independente Francis Feng, tenta solucionar esse problema. Ele permite visualizar antecipadamente o que há dentro tanto de pastas quanto de arquivos compactados.

É uma extensão bastante útil, uma vez que atualmente é preciso efetivamente abrir a pasta ou descompactar os arquivos enquanto se procura por algo — mesmo quando não sabemos se esse algo está efetivamente lá dentro.

Suportando arquivos RAR, ZIP, TAR, GZ e 7z, o app deve ser ativado como uma extensão para a Visualização Rápida nos Ajustes do Sistema, contando com opções para alterar o tamanho do ícone, mostrar a barra de caminho ou arquivos ocultos.

Após ativado, o Folder Preview pode ser usado no Finder de forma idêntica à Quick View nativa (usando a barra de espaço) ou por meio do atalho ⌘ command Y com o arquivo ou a pasta selecionado(a).

O Folder Preview suporta o português e pode ser adquirido por meio de uma compra única de R$10 na Mac App Store — o dinheiro de um café! ☕️

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
