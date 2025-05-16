Ferramenta XTOOL permite desenvolver apps para iOS no Windows e no Linux

Criar aplicativos para os sistemas operacionais da Apple costuma ser um desafio para muitos programadores iniciantes, uma vez que (pelo menos oficialmente) é necessário um Mac para desenvolver e compilar os softwares (via Xcode).

A XTOOL, ferramenta desenvolvida com engenharia reversa pelo desenvolvedor independente identificado como kabiroberai, promete eliminar essa limitação, permitindo desenvolver apps iOS em computadores que não sejam Macs.

Estendendo as funcionalidades do Swift Package Manager, a ferramenta é capaz de criar e compilar projetos para iOS, assinar e instalar arquivos no formato .ipa em iPhones físicos e usar o SDK do Swift para iOS em outras plataformas.

A XTOOL, de certa forma, tenta emular/replicar funcionalidades tradicionais do Xcode via linha de comando. Basta digitar xtool new , por exemplo, para criar um novo projeto; ou xtool dev para compilar um aplicativo já inteiramente codado.

Para tal, é necessário um ambiente baseado em UNIX, como é o Linux nativamente ou como pode ser o Windows com o Subsistema Windows para Linux (WSL). Obviamente, a ferramenta também funciona no próprio macOS nativamente.

A XTOOL está disponível em um repositório no GitHub, bem como mais detalhes sobre o seu funcionamento e o passo a passo para instalá-la e usá-la em seu dispositivo.

via TabNews