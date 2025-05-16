Navegue

Ferramenta XTOOL permite desenvolver apps para iOS no Windows e no Linux

Douglas Nascimento
16/05/2025 • 09:00
XTOOL

Criar aplicativos para os sistemas operacionais da Apple costuma ser um desafio para muitos programadores iniciantes, uma vez que (pelo menos oficialmente) é necessário um Mac para desenvolver e compilar os softwares (via Xcode).

A XTOOL, ferramenta desenvolvida com engenharia reversa pelo desenvolvedor independente identificado como kabiroberai, promete eliminar essa limitação, permitindo desenvolver apps iOS em computadores que não sejam Macs.

Estendendo as funcionalidades do Swift Package Manager, a ferramenta é capaz de criar e compilar projetos para iOS, assinar e instalar arquivos no formato .ipa em iPhones físicos e usar o SDK 1Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software. do Swift para iOS em outras plataformas.

A XTOOL, de certa forma, tenta emular/replicar funcionalidades tradicionais do Xcode via linha de comando. Basta digitar xtool new, por exemplo, para criar um novo projeto; ou xtool dev para compilar um aplicativo já inteiramente codado.

Para tal, é necessário um ambiente baseado em UNIX, como é o Linux nativamente ou como pode ser o Windows com o Subsistema Windows para Linux (WSL). Obviamente, a ferramenta também funciona no próprio macOS nativamente.

A XTOOL está disponível em um repositório no GitHub, bem como mais detalhes sobre o seu funcionamento e o passo a passo para instalá-la e usá-la em seu dispositivo.

via TabNews

Notas de rodapé

  • 1
    Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
