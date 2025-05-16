Gradiente obtém vitória contra a Apple no STJ pelo uso da marca “iphone”

A extensa briga judicial entre a Gradiente e a Apple no Brasil pelo uso da marca “iphone” acaba de passar pelo seu mais recente desdobramento — desta vez, com uma derrota para a gigante de Cupertino.

Publicidade

Segundo informações do O Globo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por cinco votos a zero, manter a anulação de uma sentença do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) que determinava a caducidade da marca “G Gradiente Iphone”.

Essa sentença, vale lembrar, foi divulgada em outubro do ano passado, tendo sido anulada logo em seguida após uma demanda feita pela Apple. A empresa estadunidense e a Gradiente, vale lembrar, também travam uma batalha no Supremo Tribunal Federal (STF).

Com a manutenção da sentença do TRF-2, é esperado que a Gradiente ganhe fôlego nessa briga, que já se arrasta há mais de uma década.

Publicidade

O telefone G Gradiente iphone foi lançado em 2000, sete anos antes do lançamento do iPhone, da Apple. Em 2012, a Gradiente relançou uma linha de celulares com o nome “iphone”, levando a Apple a apresentar uma ação para pedir a nulidade do registro da marca, que foi formalizado em 2008.

No fim do ano passado, Eugênio Staub, presidente do conselho da Gradiente, criticou o “complexo de vira-lata” que, segundo ele, leva pessoas a dizerem que sua empresa estaria tentando se aproveitar da Apple.

Semaninha difícil para a Apple no Brasil, hein?

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

dica do Bruno Sztern