Keynote: como personalizar o monitor do apresentador com telas externas no Mac

O Keynote para Mac é muito útil para criar apresentações de slides de uma maneira simples e objetiva.

Uma dica bem bacana envolvendo esse aplicativo da Apple é a possibilidade de reproduzir essas apresentações em telas separadas — com um, dois ou mais monitores externos.

Neste artigo, aprenda a como personalizar o monitor do apresentador durante apresentações com monitores separados — a fim de selecionar quais itens aparecem e também modificar o seu layout.

Veja só! 🙂

Como personalizar o monitor do apresentador com uma tela externa

Com o Keynote aberto, reproduza uma apresentação em tela cheia.

Mova o cursor sobre a tela do apresentador, clique no ícone com alguns quadradinhos (no canto superior direito da tela) e marque/desmarque as caixas ao lado de cada item que quer ou não manter.

Já para mudar o layout dos itens na tela do apresentador, selecione “Personalizar Tela do Apresentador”, na parte inferior da caixa de diálogo.

Mova o cursor em “Notas do Apresentador” para aumentar ou diminuir a fonte ou clique em “Inverter Cores” para mostrar texto branco e fundo preto e vice-versa.

Como personalizar o monitor do apresentador com duas ou mais telas externas

Mova o cursor sobre a tela principal do apresentador e clique no ícone de quadradinhos, na parte superior da tela.

Ao fazer isso, serão exibidas as imagens em miniatura de até seis monitores conectados. O monitor principal do apresentador exibe uma etiqueta de texto com os dizeres “Monitor Principal”, com uma estrela ao lado.

Clique em “Configurar”, na parte inferior de uma miniatura e faça as mudanças desejadas.