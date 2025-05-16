Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Xiaoqian Gao na Unsplash
MacBook Pro com uma tela

Keynote: como personalizar o monitor do apresentador com telas externas no Mac

Pedro Henrique Nunes
16/05/2025 • 07:30
Leitura de 2 minuto

O Keynote para Mac é muito útil para criar apresentações de slides de uma maneira simples e objetiva.

Publicidade

Uma dica bem bacana envolvendo esse aplicativo da Apple é a possibilidade de reproduzir essas apresentações em telas separadas — com um, dois ou mais monitores externos.

Posts relacionados

Neste artigo, aprenda a como personalizar o monitor do apresentador durante apresentações com monitores separados — a fim de selecionar quais itens aparecem e também modificar o seu layout.

Veja só! 🙂

Como personalizar o monitor do apresentador com uma tela externa

Com o Keynote aberto, reproduza uma apresentação em tela cheia.

Publicidade

Mova o cursor sobre a tela do apresentador, clique no ícone com alguns quadradinhos (no canto superior direito da tela) e marque/desmarque as caixas ao lado de cada item que quer ou não manter.

Já para mudar o layout dos itens na tela do apresentador, selecione “Personalizar Tela do Apresentador”, na parte inferior da caixa de diálogo.

Mova o cursor em “Notas do Apresentador” para aumentar ou diminuir a fonte ou clique em “Inverter Cores” para mostrar texto branco e fundo preto e vice-versa.

Como personalizar o monitor do apresentador com duas ou mais telas externas

Mova o cursor sobre a tela principal do apresentador e clique no ícone de quadradinhos, na parte superior da tela.

Apresentação do Keynote com múltiplos monitores

Ao fazer isso, serão exibidas as imagens em miniatura de até seis monitores conectados. O monitor principal do apresentador exibe uma etiqueta de texto com os dizeres “Monitor Principal”, com uma estrela ao lado.

Clique em “Configurar”, na parte inferior de uma miniatura e faça as mudanças desejadas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como trabalhar com abas no Keynote do Mac
Próx. Post

Como colocar um reflexo ou sombra em itens no Pages, Numbers ou Keynote
Posts relacionados