MacMagazine no Ar #631: iOS 19, acessibilidade, CarPlay Ultra, 20 anos do iPhone e muito mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 631ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
- Jason Baroni [@jasonbaroni]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:07:09iOS 19 e demais sistemas poderão ter bem menos bugs no lançamento
00:28:46Apple anuncia Lupa para o macOS e outras novidades de acessibilidade que chegarão este ano
00:36:16Apple lança CarPlay Ultra oficialmente em veículos da Aston Martin
00:45:28Rumor: Apple prepara série de aparelhos para 2027, nos 20 anos do iPhone
00:57:30Linha “iPhone 17” poderá mesmo vir mais cara, diz WSJ; EUA e China firmam acordo envolvendo tarifas
01:07:32App Store adiciona alerta para apps com sistemas de pagamento alternativos
01:19:06São Paulo dá “auxílio-iPhone” de até R$22 mil para procuradores
01:28:02Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Apoio: AstroPay
Se você está em busca de uma conta digital global prática, econômica e cheia de vantagens, vale muito a pena conhecer a AstroPay. Ela é totalmente gratuita, fácil de usar e uma das mais econômicas do mercado — com 0% de IOF e spread de 1,5%. A conta oferece cartões digitais (global e local) compatíveis com Apple Pay e, no Brasil, dá cashback em diversos serviços. E tem mais: ao transferir dinheiro para a conta em dólares, ele pode render até 6% ao ano; na conta em reais, o rendimento é equivalente a 115% do CDI. Leitores do MacMagazine têm uma oferta especial: ao abrir sua conta usando o código
MACMAGAZINE, você garante 10% de cashback (limitado a US$40 ou equivalente em outra moeda) na sua primeira transação.
Links citados no episódio
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 15 de maio de 2025
Duração: 1h30min03
Trilha sonora: The Raconteurs