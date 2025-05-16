Navegue

"Murderbot"

“Murderbot” e “O Presidente Surdo” são as estreias do dia no Apple TV+

Douglas Nascimento
16/05/2025 • 09:22
Leitura de 2 minuto

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ duas novas produções: a série “Diários de um Robô-Assassino” (“Murderbot”) e o documentário “O Presidente Surdo” (“Deaf President Now!”).

Vamos conhecer um pouco melhor as duas produções?

“Diários de um Robô-Assassino”

Criada (e dirigida) pelos irmãos Chris e Paul Weitz, “Murderbot” baseia-se na saga homônima da autora Martha Wells e é protagonizada por ninguém menos que Alexander Skarsgård (que também atua como produtor executivo).

Ela se passa em um futuro distante, no qual um robô de segurança adquire livre arbítrio — o que, obviamente, deve ser mantido em segredo da humanidade para que ele consiga colocar em prática os seus planos.

Para se manter escondido, ele acaba, contra a sua vontade, participando de uma missão para proteger cientistas em um planeta perigoso… mesmo que tudo o que queria era maratonar suas novelas.

A Apple liberou a cena de abertura da série no YouTube:

YouTube video

O elenco ainda conta com Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski. Andrew Miano, David S. Goyer e Keith Levine atuam como produtores executivos.

Nessa estreia, vale recordar, apenas os dois primeiros episódios da produção foram liberados. Os oito restantes, por sua vez, serão disponibilizados semanalmente, até o dia 11 de julho.

“O Presidente Surdo”

Estreando na sequência do Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, “Deaf President Now!” é um longa longa-metragem o qual aborda o histórico Movimento Gallaudet, que aconteceu nos Estados Unidos em 1988.

Na época, a Universidade de Gallaudet (única voltada a alunos surdos no mundo) nomeou um presidente ouvinte — gerando revolta entre a comunidade da instituição, com boicotes e oito dias tumultuados.

O maior movimento por direitos civis. Durante oito dias em 1988, na única universidade para surdos no mundo, quatro alunos lideram uma revolução e mudam o rumo da história.

Dirigido por Nyle DiMarco e Davis Guggenheim, a produção traz entrevistas com cinco pessoas envolvidas no movimento, bem como com o presidente surdo que assumiu o posto depois dos protestos (Dr. I. King Jordan).

Reveja o trailer:

YouTube video

Taí bons conteúdos para o fim de semana!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
