“Murderbot” e “O Presidente Surdo” são as estreias do dia no Apple TV+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ duas novas produções: a série “Diários de um Robô-Assassino” (“Murderbot”) e o documentário “O Presidente Surdo” (“Deaf President Now!”).

Vamos conhecer um pouco melhor as duas produções?

“Diários de um Robô-Assassino”

Criada (e dirigida) pelos irmãos Chris e Paul Weitz, “Murderbot” baseia-se na saga homônima da autora Martha Wells e é protagonizada por ninguém menos que Alexander Skarsgård (que também atua como produtor executivo).

Ela se passa em um futuro distante, no qual um robô de segurança adquire livre arbítrio — o que, obviamente, deve ser mantido em segredo da humanidade para que ele consiga colocar em prática os seus planos.

Para se manter escondido, ele acaba, contra a sua vontade, participando de uma missão para proteger cientistas em um planeta perigoso… mesmo que tudo o que queria era maratonar suas novelas.

A Apple liberou a cena de abertura da série no YouTube:

O elenco ainda conta com Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski. Andrew Miano, David S. Goyer e Keith Levine atuam como produtores executivos.

Nessa estreia, vale recordar, apenas os dois primeiros episódios da produção foram liberados. Os oito restantes, por sua vez, serão disponibilizados semanalmente, até o dia 11 de julho.



“O Presidente Surdo”

Estreando na sequência do Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, “Deaf President Now!” é um longa longa-metragem o qual aborda o histórico Movimento Gallaudet, que aconteceu nos Estados Unidos em 1988.

Na época, a Universidade de Gallaudet (única voltada a alunos surdos no mundo) nomeou um presidente ouvinte — gerando revolta entre a comunidade da instituição, com boicotes e oito dias tumultuados.

O maior movimento por direitos civis. Durante oito dias em 1988, na única universidade para surdos no mundo, quatro alunos lideram uma revolução e mudam o rumo da história.

Dirigido por Nyle DiMarco e Davis Guggenheim, a produção traz entrevistas com cinco pessoas envolvidas no movimento, bem como com o presidente surdo que assumiu o posto depois dos protestos (Dr. I. King Jordan).

Reveja o trailer:

Taí bons conteúdos para o fim de semana!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

