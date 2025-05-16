Navegue

Leitura de 2 minuto

Nova ferramenta de IA do Evernote transcreve vários tipos de conteúdo

Luiz Gustavo Ribeiro
16/05/2025 • 08:30
Ai Transcribe do Evernote

Há um tempinho sem novidades significativas, o pessoal do Evernote decidiu correr atrás do prejuízo com o lançamento do AI Transcribe.

Em síntese, ele oferece uma solução inteligente para converter áudio em texto ou extrair texto de vídeo em segundos. Não apenas isso, mas a ferramenta também transforma imagens e sua escrita à mão em texto, preservando a aparência e a formatação do conteúdo original.

AI Transcribe do Evernote

O AI Transcribe suporta uma ampla variedade de formatos de arquivo de imagem (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, WEBP, HEIC e HEIF), bem como de áudio (MP3, WAV e AAC) e de vídeo (MP4, AVI e MOV), limitado a conteúdos com até 100MB ou uma hora de duração. Em termos de idiomas, o AI Transcribe suporta o português do Brasil e mais de 50 outras línguas.

AI Transcribe do Evernote

Ele também se integra ao ecossistema do Evernote, funcionando juntamente a ferramentas como Edição com IA (para que você possa resumir transcrições rapidamente) e Pesquisa com IA (para ajudar você a encontrar exatamente o que precisa a partir de linguagem natural).

AI Transcribe do Evernote

É possível enviar arquivos do seu computador usando o aplicativo Evernote ou usar o link de um conteúdo online — tanto no aplicativo quanto na web. O Evernote AI também inclui um gravador para navegador integrado, possibilitando capturar e transcrever qualquer coisa que esteja sendo reproduzida no seu browser.

AI Transcribe do Evernote

Segundo a empresa, o conteúdo é processado apenas para concluir a sua solicitação de transcrição, de modo que seus dados não são usados para treinar modelos de IA. Os arquivos são processados com segurança e excluídos em até 30 dias.

Vale notar que o Evernote possui uma versão gratuita bastante limitada, oferecendo opções de assinaturas que partem de R$30/mês e R$265/ano, as quais contam com acesso às ferramentas de edição/pesquisa com IA e maiores limites de uploads.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
