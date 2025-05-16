Navegue

OpenAI lança Codex, um agente de IA focado em programação

Douglas Nascimento
16/05/2025 • 19:51
A OpenAI apresentou hoje, em versão prévia, o Codex — um agente de inteligência artificial focado em programação. Alimentado pelo novo modelo codex-1 da empresa (versão especializada do modelo de raciocínio o3), a ferramenta visa auxiliar engenheiros de software no desenvolvimento e testes de seus projetos.

Disponível para usuários do ChatGPT Pro, Team e Enterprise, o Codex pode ser acessado na barra lateral da versão do chatbot para a web e funciona com base em prompts, permitindo que os usuários gerem códigos com funcionalidades a partir de uma simples linha de texto ou que façam perguntas sobre seus projetos.

Visando manter a segurança e evitar um uso mal-intencionado da ferramenta, ela funciona de maneira isolada, sem acesso à internet ou a APIs 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. externas, podendo também operar em um ambiente virtual (sandbox) para corrigir bugs, executar testes ou sugerir mudanças em códigos já existentes.

Processadas isoladamente, as tarefas realizadas pelo Codex podem levar de 1 a 30 minutos para serem concluídas — tempo que a OpenAI pretende melhorar futuramente. O agente também pode ser integrado ao GitHub — o que o permite pré-carregar repositórios ou abrir pull requests automaticamente.

De início, o Codex pode ser usufruído sem custo adicional pelos assinantes e com um “acesso generoso” — embora limites deverão ser estabelecidos nas próximas semanas, com a possibilidade de compra de créditos adicionais. Também há planos para expandir o acesso ao Codex para usuários do ChatGPT Plus e Edu em breve.

    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
