Ao longo do pouco mais do que o primeiro ano de vida do Apple Vision Pro, acompanhamos diversas situações — tanto de avanços quanto de problemas. Embora seu preço e uso não o tornem um dispositivo tão disseminado, a Maçã tem planos de lançar novas versões que, esperançosamente, venham a cair na graça do público.
Tomara, também, que isso mude a cabeça de alguns dos primeiros compradores do dispositivo — já que, atualmente, muitos deles se dizem arrependidos de terem comprado o headset, como detalhado em uma reportagem do Wall Street Journal.
Dustin Fox, corretor de imóveis em Centreville (Virgínia, Estados Unidos), disse que ficou animado e comprou um Vision Pro assim que ele foi disponibilizado. Hoje, o gadget de US$3.500 está numa gaveta com outros gadgets que ele não usa mais.
Está só acumulando poeira. Acho que provavelmente o usei quatro vezes no último ano.
Sobre os motivos para ter cessado o uso do headset, Fox disse que ele é “muito pesado” e que não consegue usá-lo por mais de 20 ou 30 minutos sem que ele comece a machucar seu pescoço.
O peso não é o único problema para o nova-iorquino Tovia Goldstein, que também reclama de não existir “aplicativos suficientes para tornar o Vision Pro útil”.
Eu não recomendaria a ninguém comprá-lo, a menos que você seja muito rico e não saiba o que fazer com o seu dinheiro.
Como notado pela reportagem, essa é uma mudança e tanto do cenário visto no lançamento do headset, quando o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, até mesmo visitou a Apple Fifth Avenue. Logo depois, lembremos, o Vision Pro começou a aparecer em diversas situações inusitadas.
O israelense Yam Olisker foi uma das pessoas que conheceu Cook no primeiro dia de vendas do headset. O executivo, inclusive, autografou a parte de trás do seu iPhone e a caixa do Vision Pro. Hoje, entretanto, ele disse que usa o dispositivo “menos do que esperava”.
Mas ele não se arrepende da compra e diz que ainda adora assistir a filmes no headset, especialmente em 3D. Ele até descobriu como assistir aos filmes sem o peso do Vision Pro o incomodando: “Eu fico deitado na cama”, disse.
Alguém aí que já colocou as mãos no Vision Pro pensa o mesmo?
