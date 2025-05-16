Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Usuários listam motivos que os fizeram “abandonar” o Apple Vision Pro em reportagem

Luiz Gustavo Ribeiro
16/05/2025 • 16:59
Divulgação/Apple

Ao longo do pouco mais do que o primeiro ano de vida do Apple Vision Pro, acompanhamos diversas situações — tanto de avanços quanto de problemas. Embora seu preço e uso não o tornem um dispositivo tão disseminado, a Maçã tem planos de lançar novas versões que, esperançosamente, venham a cair na graça do público.

Publicidade

Tomara, também, que isso mude a cabeça de alguns dos primeiros compradores do dispositivo — já que, atualmente, muitos deles se dizem arrependidos de terem comprado o headset, como detalhado em uma reportagem do Wall Street Journal.

Dustin Fox, corretor de imóveis em Centreville (Virgínia, Estados Unidos), disse que ficou animado e comprou um Vision Pro assim que ele foi disponibilizado. Hoje, o gadget de US$3.500 está numa gaveta com outros gadgets que ele não usa mais.

Está só acumulando poeira. Acho que provavelmente o usei quatro vezes no último ano.

Sobre os motivos para ter cessado o uso do headset, Fox disse que ele é “muito pesado” e que não consegue usá-lo por mais de 20 ou 30 minutos sem que ele comece a machucar seu pescoço.

Publicidade

O peso não é o único problema para o nova-iorquino Tovia Goldstein, que também reclama de não existir “aplicativos suficientes para tornar o Vision Pro útil”.

Eu não recomendaria a ninguém comprá-lo, a menos que você seja muito rico e não saiba o que fazer com o seu dinheiro.

Como notado pela reportagem, essa é uma mudança e tanto do cenário visto no lançamento do headset, quando o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, até mesmo visitou a Apple Fifth Avenue. Logo depois, lembremos, o Vision Pro começou a aparecer em diversas situações inusitadas.

O israelense Yam Olisker foi uma das pessoas que conheceu Cook no primeiro dia de vendas do headset. O executivo, inclusive, autografou a parte de trás do seu iPhone e a caixa do Vision Pro. Hoje, entretanto, ele disse que usa o dispositivo “menos do que esperava”.

Publicidade

Mas ele não se arrepende da compra e diz que ainda adora assistir a filmes no headset, especialmente em 3D. Ele até descobriu como assistir aos filmes sem o peso do Vision Pro o incomodando: “Eu fico deitado na cama”, disse.

Alguém aí que já colocou as mãos no Vision Pro pensa o mesmo?

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Japão revisa medidas que liberarão lojas de apps alternativas no iOS
Próx. Post

Apple TV+ adquire direitos de “Early Action”, da roteirista Sophie de Bruijn
Posts relacionados