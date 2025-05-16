WhatsApp testa nova animação para o envio de mensagens e libera opção para alterar o idioma de transcrições de áudios no iOS

O WhatsApp começou a testar, na versão 25.15.10.74 do seu app para iOS (disponível no TestFlight), uma nova animação para o envio de mensagens que, caso seja realmente implementada, deverá torna o uso do app mais fluido.
Notada pelo pessoal do WABetaInfo, essa animação entra em cena quando a última mensagem enviada ou recebida pela usuário está próxima da caixa de texto.
Como é possível notar no GIF acima, agora, ao enviar um novo recado, o usuário poderá ver a bolha da mensagem “ser construída” aos poucos, com as palavras saindo do campo de texto e indo para a tela da conversa de forma suave.
Disponível apenas para alguns testadores, essa nova animação deverá ser expandida para mais pessoas nos próximos dias.
Alterar o idioma de transcrições
O mensageiro da Meta também liberou recentemente uma opção bastante interessante envolvendo o recurso de transcrição de mensagens de voz, muito benquisto por pessoas que não curtem escutar áudios (especialmente aqueles com vários minutos de duração).
Mais especificamente, agora é possível acessar uma opção na tela de informações da conversa que deixa você alterar o idioma das transcrições individualmente para cada um dos seus bate-papos.
Até agora, o WhatsApp usava o idioma geral do app, que é definido nas configurações, para gerar e traduzir as transcrições.
De acordo com a WABetaInfo, essa novidade foi liberada na versão 25.15.75 do WhatsApp para iOS, que está disponível para download na App Store.