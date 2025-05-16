WhatsApp testa nova animação para o envio de mensagens e libera opção para alterar o idioma de transcrições de áudios no iOS

O WhatsApp começou a testar, na versão 25.15.10.74 do seu app para iOS (disponível no TestFlight), uma nova animação para o envio de mensagens que, caso seja realmente implementada, deverá torna o uso do app mais fluido.

Publicidade

Notada pelo pessoal do WABetaInfo, essa animação entra em cena quando a última mensagem enviada ou recebida pela usuário está próxima da caixa de texto.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.15.10.74: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature that animates sending chat messages, and it's available to some beta testers!

The latest update on the App Store is also compatible with this feature.https://t.co/ZebwfKtnOT pic.twitter.com/a8h6tHqkiN — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 15, 2025 📝 WhatsApp beta para iOS 25.15.10.74: o que há de novo?

O WhatsApp está lançando um recurso que anima o envio de mensagens de bate-papo, e ele está disponível para alguns testadores beta! A atualização mais recente na App Store também é compatível com esse recurso.

wabetainfo.com/whatsapp-beta-

Como é possível notar no GIF acima, agora, ao enviar um novo recado, o usuário poderá ver a bolha da mensagem “ser construída” aos poucos, com as palavras saindo do campo de texto e indo para a tela da conversa de forma suave.

Disponível apenas para alguns testadores, essa nova animação deverá ser expandida para mais pessoas nos próximos dias.

Alterar o idioma de transcrições

O mensageiro da Meta também liberou recentemente uma opção bastante interessante envolvendo o recurso de transcrição de mensagens de voz, muito benquisto por pessoas que não curtem escutar áudios (especialmente aqueles com vários minutos de duração).

Publicidade

Mais especificamente, agora é possível acessar uma opção na tela de informações da conversa que deixa você alterar o idioma das transcrições individualmente para cada um dos seus bate-papos.

Até agora, o WhatsApp usava o idioma geral do app, que é definido nas configurações, para gerar e traduzir as transcrições.

De acordo com a WABetaInfo, essa novidade foi liberada na versão 25.15.75 do WhatsApp para iOS, que está disponível para download na App Store.