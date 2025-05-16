Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp testa nova animação para o envio de mensagens e libera opção para alterar o idioma de transcrições de áudios no iOS

Bruno Cardoso
16/05/2025 • 10:17
Foto de bigtunaonline / Depositphotos
Ícones dos apps WhatsApp e Instagram no iPhone

O WhatsApp começou a testar, na versão 25.15.10.74 do seu app para iOS (disponível no TestFlight), uma nova animação para o envio de mensagens que, caso seja realmente implementada, deverá torna o uso do app mais fluido.

Publicidade

Notada pelo pessoal do WABetaInfo, essa animação entra em cena quando a última mensagem enviada ou recebida pela usuário está próxima da caixa de texto.

📝 WhatsApp beta para iOS 25.15.10.74: o que há de novo?
O WhatsApp está lançando um recurso que anima o envio de mensagens de bate-papo, e ele está disponível para alguns testadores beta! A atualização mais recente na App Store também é compatível com esse recurso.
wabetainfo.com/whatsapp-beta-

Como é possível notar no GIF acima, agora, ao enviar um novo recado, o usuário poderá ver a bolha da mensagem “ser construída” aos poucos, com as palavras saindo do campo de texto e indo para a tela da conversa de forma suave.

Disponível apenas para alguns testadores, essa nova animação deverá ser expandida para mais pessoas nos próximos dias.

Alterar o idioma de transcrições

O mensageiro da Meta também liberou recentemente uma opção bastante interessante envolvendo o recurso de transcrição de mensagens de voz, muito benquisto por pessoas que não curtem escutar áudios (especialmente aqueles com vários minutos de duração).

Publicidade

Mais especificamente, agora é possível acessar uma opção na tela de informações da conversa que deixa você alterar o idioma das transcrições individualmente para cada um dos seus bate-papos.

Até agora, o WhatsApp usava o idioma geral do app, que é definido nas configurações, para gerar e traduzir as transcrições.

De acordo com a WABetaInfo, essa novidade foi liberada na versão 25.15.75 do WhatsApp para iOS, que está disponível para download na App Store.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

“Murderbot” e “O Presidente Surdo” são as estreias do dia no Apple TV+
Próx. Post

Baltimore Ravens, da NFL, lança paródia inspirada em “Ruptura”
Posts relacionados