Como adicionar múltiplas abas abertas aos favoritos do Safari [Mac]

Há algum tempo, mostramos por aqui como é superfácil adicionar várias abas aos seus Favoritos no navegador Safari da Apple em iPhones e iPads. Assim, você pode mantê-los guardadas para futuras consultas quando precisar.

Pois neste artigo, mostraremos como também é muito simples fazer esse procedimento no Safari dos Macs — usando um comando acessível pela barra de menus do sistema.

Veja como fazer! 🌎

Abra todas as abas que deseja adicionar aos seus favoritos no Safari do macOS. Vá até a barra de menus (na parte superior). Clique em “Favoritos” e depois em “Adicionar [número] Abas Abertas aos Favoritos…”.

No mesmo menu, você ainda pode optar por colocar as abas abertas na sua Lista de Leitura, para lê-las com mais calma posteriormente.

Simples, não?! 😉