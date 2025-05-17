Navegue

Foto de aileenchik / Depositphotos
Safari no Dock do macOS

Como adicionar múltiplas abas abertas aos favoritos do Safari [Mac]

Pedro Henrique Nunes
17/05/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

Há algum tempo, mostramos por aqui como é superfácil adicionar várias abas aos seus Favoritos no navegador Safari da Apple em iPhones e iPads. Assim, você pode mantê-los guardadas para futuras consultas quando precisar.

Pois neste artigo, mostraremos como também é muito simples fazer esse procedimento no Safari dos Macs — usando um comando acessível pela barra de menus do sistema.

Veja como fazer! 🌎

  1. Abra todas as abas que deseja adicionar aos seus favoritos no Safari do macOS.
  2. Vá até a barra de menus (na parte superior).
  3. Clique em “Favoritos” e depois em “Adicionar [número] Abas Abertas aos Favoritos…”.

No mesmo menu, você ainda pode optar por colocar as abas abertas na sua Lista de Leitura, para lê-las com mais calma posteriormente.

Simples, não?! 😉

Pedro Henrique Nunes
