Como compartilhar links pelo Safari destacando um trecho da página [iPhone, iPad e Mac]

Quem usa o Safari com frequência no iPhone, iPad ou Mac pode desfrutar de uma dica muito simples, mas bem útil para quem precisa compartilhar algum link com outra pessoa.

Mais precisamente, é possível incluir um destaque de um trecho ao compartilhar uma página — permitindo que a outra pessoa confira exatamente o que você quer que ela veja.

Confira como fazer isso! 😊

Como compartilhar links destacando um trecho da página pelo Safari no iPhone/iPad

Abra o Safari e visite o site desejado. Em seguida, destaque o trecho que quiser e selecione o “>” (no menu contextual) até chegar a “Copiar Link com Destaque”.

Depois que tocar nesta opção, cole o link onde quiser. Ao fazer isso, o trecho aparecerá destacado.

Como compartilhar links destacando um trecho da página pelo Safari no Mac

Visite a página com o texto desejado, selecione-o e clique com o botão direito do mouse para escolher a opção “Copiar Link com Destaque”.

Depois, cole-o onde quiser.