Como editar/gerenciar todas as opções de uma página no Safari [iPhone e iPad]

O Safari possui vários truques bacanas que deixam a sua experiência de navegação na internet ainda melhor.
Um deles, por exemplo, permite que você personalize as ações que aparecerão no menu da página enquanto estiver navegando em um endereço — como fixar a aba, adicionar aos favoritos e mover para um grupo de abas, por exemplo.
Confira como fazer isso no seu iPhone e iPad! 😉
Com o navegador aberto, acesse uma página e toque no botão localizado na parte esquerda da tela, dentro da barra de endereços.
Selecione os três pontinhos, vá até “Editar” e depois toque no “+” ao lado de cada ação que quiser adicionar. Para mudar a ordem, toque e arraste o dedo a partir dos três risquinhos.
Quando tiver finalizado, toque em “OK”.