Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como editar/gerenciar todas as opções de uma página no Safari [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
17/05/2025 • 13:30
Alex Photo Stock / Shutterstock.com
Safari no iPhone

O Safari possui vários truques bacanas que deixam a sua experiência de navegação na internet ainda melhor.

Publicidade

Um deles, por exemplo, permite que você personalize as ações que aparecerão no menu da página enquanto estiver navegando em um endereço — como fixar a aba, adicionar aos favoritos e mover para um grupo de abas, por exemplo.

Confira como fazer isso no seu iPhone e iPad! 😉

Posts relacionados

Com o navegador aberto, acesse uma página e toque no botão localizado na parte esquerda da tela, dentro da barra de endereços.

Publicidade

Selecione os três pontinhos, vá até “Editar” e depois toque no “+” ao lado de cada ação que quiser adicionar. Para mudar a ordem, toque e arraste o dedo a partir dos três risquinhos.

Quando tiver finalizado, toque em “OK”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

O que é e como resolver problemas de página recarregada no Safari do Mac
Próx. Post

Como compartilhar links pelo Safari destacando um trecho da página [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados