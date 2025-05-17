Maono PD300X: um excelente primeiro microfone profissional para criadores de conteúdo

Não é difícil notar a tendência crescente de profissionais criadores de conteúdo aspirantes a streamers, repórteres, âncoras, podcasters, gamers ou apresentadores de diversas naturezas que, é claro, precisam começar a produzir conteúdos com um orçamento limitado, utilizando as ferramentas que têm à disposição, como seus smartphones e microfones de entrada.

Apesar de fones de ouvido intra-auriculares como os populares AirPods serem uma dessas ferramentas à disposição que auxiliam na criação do conteúdo por conta de funcionalidades como a redução digital de ruído externo, dispositivos como esses (principalmente os sem fio) são facilmente superados por microfones baratos de lapela como instrumento dedicado de captação de áudio.

Ainda melhor do que microfones de lapela são os microfones “de internet” — uma denominação estrangeira mercadológica para microfones de alta qualidade ou de “qualidade de estúdio” —, como é o caso do modelo que vou analisar ao longo deste texto: o PD300X, da marca japonesa Maono (lê-se “mêinou”, segundo orientação na caixa do produto).

Como venho de uma produção de conteúdos amadora, principalmente orientada a gravações de aulas e uso cotidiano para reuniões e apresentações, utilizei os AirPods Pro diariamente, desde a sua primeira geração. Sendo assim, o Maono PD300X é o meu primeiro microfone profissional. Logo, vou relatar as minhas impressões de forma absoluta — e não comparativa — sobre este microfone que surpreende desde a desembalagem.

Descrição e especificações técnicas

O PD300X é um belíssimo microfone, e seu design expressa sua alta qualidade de construção desde o primeiro contato ao ser retirado da caixa. Com corpo metálico de alumínio preto anodizado e uma camada protetora firme e durável, ele pesa 780 gramas e mede 18,8×15,7×12,2cm, incluindo o suporte emborrachado antichoque de alta resistência que garante maior estabilidade e silêncio durante o uso.

O modelo conta com duas conexões, USB-C e XLR, atendendo tanto a setups amadores quanto a profissionais. Além disso, ele contempla uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, um cabo USB 2-em-1 espesso (USB-C para USB-C, com adaptador para USB-A) e uma espuma integrada ao sistema de redução de ruído.

A Maono promete um som cristalino de alta resolução, matizado e vibrante, com uma taxa de amostragem de 192kHz/24bit, com redução de ruído em 5 níveis, ganho ajustável de 0 a +42dB e monitoramento em tempo real. Diferentemente dos microfones concorrentes na mesma faixa de preço, o PD300X conta com um botão mecânico multifuncional inteligente, combinando o ganho do microfone, o volume dos fones de ouvido e monitoramento sem qualquer latência, com um clique para o mudo rápido e outro mais longo para o modo de captação com redução de ruído.

Maono Boom Arm BA37

O PD300X não acompanha um braço articulado, sendo assim, o Maono BA37 é a solução universal da marca e deve ser comprado à parte.

Este suporte metálico de estúdio tem 70cm de comprimento, duas articulações suaves com rotação flexível de 360º e ajuste vertical de 120º — e ainda conta com um espaço para gerenciamento de cabos e uma braçadeira de mesa integrada. Naturalmente, ele é compatível com qualquer microfone de estúdio e suportes antichoque do mercado, e não apenas com os microfones da Maono.

Na prática

Quando recebi e comecei a utilizar o recém-lançado PD300X, ainda não havia compatibilidade do microfone com o software Maono Link para Mac, e a versão atualizada do app para iPhone ainda não reconhecia o modelo. Ou seja, ao tirar o produto da caixa, eu não poderia depender dos softwares incompatíveis da empresa para obter um bom resultado de captação de áudio, o que colocou o potencial padrão do produto à prova. Isso mudou recentemente, já que a empresa finalmente tornou o produto compatível com seus softwares para macOS e iOS.

O PD300X é um produto com certificação MFi (Made for iPhone), que não se resume a uma exclusividade. O microfone também é compatível com dispositivos Windows e Android, e não exige nenhum tipo de configuração para ser utilizado.

Uma das forças deste modelo é que se trata de um microfone de alta fidelidade de áudio para ser utilizado diretamente ao sair da caixa, significando que você não precisa personalizar a captação do som para obter um resultado de alta qualidade já no primeiro uso. No entanto, recomendo a desativação do compressor, do limitador e do Noise Gate, que nos meus testes acabaram criando chiados na tentativa de estabilizar o áudio, controlar picos de volume e reduzir ruídos, como você ouvirá nas amostras de áudio gravadas a seguir.

Gravação com os AirPods Pro 2

Gravação com o Maono PD300X

Gravação com o Maono PD300X (Noise Gate ativado)

Os resultados foram muito positivos: durante o meu uso cotidiano, levando em consideração reuniões intermináveis e gravações no Google Meet e Zoom, não houve quem não se surpreendesse e elogiasse espontaneamente a definição e a transparência da minha voz.

Direto da caixa e sem qualquer configuração além dos ajustes manuais de ganho, o PD300X é plenamente capaz de fazer capturas de áudio com alta fidelidade, se provando uma excelente opção para criadores de conteúdo e streamers amadores ou até mesmo profissionais que buscam investir em um equipamento de alta qualidade, confiança e durabilidade.

Maono Link

Disponível para macOS, iOS, Windows e Android, o software gratuito Maono Link oferece controles avançadas de áudio para usuários que procuram por ajustes finos de processamento digital. Entre as funcionalidades, há básicas de ganho e volume, além de personalizações avançadas como um equalizador de dez etapas, filtros Hi-Pass e Low-Pass, Noise Gate, compressor e limitador de volume, para ajustes finos de som e captura de áudio com maior precisão.

Além disso, o aplicativo conta com cenas (scenes), configurações de equalização predefinidas para usos específicos como podcasting, gaming ou gravações, que podem ser personalizadas. Da mesma forma, o usuário também pode criar novas cenas de equalização de acordo com preferências específicas.

Preço e disponibilidade

O PD300X é um microfone de nível intermediário, e chega ao Brasil com um preço que compete diretamente com modelos mais populares, como o Blue Yeti Nano e o HyperX QuadCast S.

Pela loja oficial da Maono no AliExpress, você encontrará o PD300X pelo preço final aproximado de R$891,56, com impostos inclusos (cerca de R$355,06) e frete grátis. Já o boom arm BA37 sai por um valor aproximado de R$351,09, com impostos inclusos (cerca de R$108,28) e frete grátis.

Conclusão

O Maono PD300X foi uma grata surpresa para um criador de conteúdo amador como eu. A solidez da construção do aparelho (que se estende plenamente ao boom arm BA37) seguida da captação cristalina do áudio do microfone surpreende, sobretudo pelo aspecto de uso simples plug & play direto da caixa, e causa uma excelente impressão desde o primeiro uso sem qualquer necessidade de ajustes de equalização.

Naturalmente, o PD300X não deve ser visto como um upgrade imediato a um modelo de microfone profissional da mesma faixa de preço, mas é, decerto, uma excelente primeira opção para quem busca profissionalizar a sua produção de conteúdo com um produto confiável.

