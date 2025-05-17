MM Fórum: Mac desconectando do Wi-Fi, reflexo na tela do iPad e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Mac M1 desconectando wifi sem motivo
|brunofbjs
|6
|AppleCare + em iMac
|DjacirF
|5
|Ajuda com primeiro Macbook
|Natham
|4
|Reflexo na tela do IPAD 10
|Lucas Araujo 1994
|3
|Magic Mouse 1 realiza ações sozinho
|Costa
|2
Boas discussões, pessoal! 😉