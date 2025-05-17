O que é e como resolver problemas de página recarregada no Safari do Mac

O Safari é o navegador padrão de iPhones, iPads e Macs. Justamente por isso, ele acaba sendo usado por muita gente.

Apesar de ter sido desenvolvido pela Apple, ele não está livre de erros ou bugs que podem ocorrer durante o seu uso. Um exemplo disso é quando aparece o alerta de página recarregada em uma aba que está aberta.

Se você está enfrentando esse tipo de problema, veja o que isso significa e como resolver! 🙂

Por que esse aviso aparece?

Esse erro pode ser ocasionado por diversas coisas. Entre as principais causas, estão o uso expressivo de memória — isso pode ocorrer quando há várias abas abertas, por exemplo.

Há casos também em que isso acontece por conta de bloqueadores de conteúdo ou extensões instaladas no navegador. O Mac também pode estar com uma versão mais antiga do macOS instalado, por exemplo.

Como resolver esse problema?

Feche as abas que não são extremamente necessárias naquele momento.

Feche o Safari e recomece a sua sessão no navegador.

Desabilite as extensões do Safari, indo até Safari » Ajustes… (ou usando o atalho ⌘ command , ). Acesse a aba “Extensões” para fazer isso.

Mantenha o seu Mac sempre atualizado para a versão mais recente do macOS.

Reinicie o seu Mac e veja se o problema foi resolvido.

Tudo resolvido por aí? 👨‍💻

via OS X Daily