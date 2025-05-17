Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Sleepin’ Guy, Fresh Reversi, PickleWatch e mais!

Marcelo Melo
17/05/2025 • 09:30

Iniciando o fim de semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Sleepin’ Guy, desenvolvido pelo pessoal da Chubby Pixel, trata-se de um quebra-cabeça que é jogado no mundo dos sonhos.

Assuma o papel de um cara grande que não consegue acordar de seus sonhos. Sua missão é resolver desafios, em dezenas de fazes, na busca por acordá-lo.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite e boa diversão! 😴

Publicidade

Ah, o outro jogo da franquia também está em oferta:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Publicidade

Puzzles.

Xadrez.

Aplicativos

Utilitário para Pickleball.

Publicidade

Conversor de unidades.

Aproveitem as ofertas e até a semana que vem! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

MM Fórum: Mac desconectando do Wi-Fi, reflexo na tela do iPad e mais!
Próx. Post

Maono PD300X: um excelente primeiro microfone profissional para criadores de conteúdo
Posts relacionados