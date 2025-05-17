Promoções na App Store: Sleepin’ Guy, Fresh Reversi, PickleWatch e mais!

Iniciando o fim de semana com a nossa seleção de promoções na App Store!
Sleepin’ Guy, desenvolvido pelo pessoal da Chubby Pixel, trata-se de um quebra-cabeça que é jogado no mundo dos sonhos.
Assuma o papel de um cara grande que não consegue acordar de seus sonhos. Sua missão é resolver desafios, em dezenas de fazes, na busca por acordá-lo.
Aproveite e boa diversão! 😴
Ah, o outro jogo da franquia também está em oferta:
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:
Jogos
Jogo de tabuleiro.
Puzzles.
Xadrez.
Aplicativos
Utilitário para Pickleball.
Conversor de unidades.
Aproveitem as ofertas e até a semana que vem! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️