Promoções na App Store: Sleepin’ Guy, Fresh Reversi, PickleWatch e mais!

Iniciando o fim de semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Sleepin’ Guy, desenvolvido pelo pessoal da Chubby Pixel, trata-se de um quebra-cabeça que é jogado no mundo dos sonhos.

Assuma o papel de um cara grande que não consegue acordar de seus sonhos. Sua missão é resolver desafios, em dezenas de fazes, na busca por acordá-lo.

Confira um vídeo:

Aproveite e boa diversão! 😴

Ah, o outro jogo da franquia também está em oferta:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Puzzles.

Xadrez.

Aplicativos

Utilitário para Pickleball.

Conversor de unidades.

Aproveitem as ofertas e até a semana que vem! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️