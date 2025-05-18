Como escolher entre voz ou texto para traduzir algo pelo Apple Watch

O aplicativo nativo Traduzir (Translate) possibilita fazer traduções em diversas línguas — o que é uma mão na roda para quem está numa viagem em um país diferente, por exemplo.

Ele é ainda mais útil no Apple Watch, por justamente estar no seu pulso e você não ter que precisar tirar o iPhone do bolso. Por meio dele, você pode escolher qual será o método de entrada das suas traduções desejadas, se por voz ou usando o teclado QWERTY.

Confira, a seguir, como ajustar isso! ⌚️

Com o app Traduzir aberto no relógio, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Entrada Preferida”. Escolha, então, entre “Voz” ou “Texto”.

A mudança refletirá na hora em que você tocar no botão azul de tradução — que mostrará um microfone (caso tenha escolhido “Voz”) ou um teclado (ao selecionar a “Texto”).

