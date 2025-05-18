Navegue

Leitura de 1 minuto

Como gerenciar ou desativar as sugestões de widgets no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
18/05/2025 • 18:00

Para otimizar o uso do seu Apple Watch, a Maçã introduziu uma nova maneira de interagir com o smartwatch com o watchOS 10. Por meio do Conjunto Inteligente (Smart Stack), você pode conferir os widgets e as Atividades ao Vivo (Live Activities) em uma área dedicada — a partir de qualquer mostrador, o que é excelente.

O que muita gente não sabe é que essas sugestões de widgets também podem aparecer ali — como o do Shazam, caso os microfones do relógio detectem que uma música está sendo reproduzida no momento.

Neste artigo, mostraremos como você pode escolher quais widgets poderão ser sugeridos — ou mesmo desativá-los completamente! ⌚️

A partir de qualquer mostrador do Apple Watch, gire a Digital Crown no sentido horário para abrir o Conjunto Inteligente.

Role até o final da lista de widgets e mantenha o dedo pressionado em uma área vazia para entrar no modo de edição; gire novamente até o final da lista e toque em “Sugestões de Widgets”.

Desmarque “Permitir Sugestões de Widgets” para desativá-los completamente ou toque em um app específico para desabilitá-lo manualmente.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
