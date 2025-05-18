Como marcar e desmarcar um AirTag como perdido pelo Apple Watch

Os AirTags e outros rastreadores compatíveis com a rede Buscar (Find My) são excelentes companhias para os seus pertences.
O principal benefício é que você pode acompanhar a localização dos objetos com um AirTag acoplado por meio do app Buscar, presente em aparelhos da Apple.
Outro benefício é marcar o item como perdido — caso não consiga encontrá-lo. Por aqui, nós já mostramos como fazer isso no seu iPhone e iPad. Neste artigo, confira como fazer esse procedimento no seu Apple Watch! ⌚️
Abra o app Buscar Itens (Find Items) no seu relógio e toque no item desejado. Escolha “Modo Perdido” e, então, ative a opção “Modo Perdido”
Quando quiser desativá-lo, volte até o mesmo app, siga as instruções mostradas acima e desmarque o “Modo Perdido”.
