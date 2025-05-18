Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como marcar e desmarcar um AirTag como perdido pelo Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
18/05/2025 • 13:30
Foto de Boris Bučko na Unsplash
Apple Watch e AirTag

Os AirTags e outros rastreadores compatíveis com a rede Buscar (Find My) são excelentes companhias para os seus pertences.

Publicidade

O principal benefício é que você pode acompanhar a localização dos objetos com um AirTag acoplado por meio do app Buscar, presente em aparelhos da Apple.

Outro benefício é marcar o item como perdido — caso não consiga encontrá-lo. Por aqui, nós já mostramos como fazer isso no seu iPhone e iPad. Neste artigo, confira como fazer esse procedimento no seu Apple Watch! ⌚️

Abra o app Buscar Itens (Find Items) no seu relógio e toque no item desejado. Escolha “Modo Perdido” e, então, ative a opção “Modo Perdido”

Quando quiser desativá-lo, volte até o mesmo app, siga as instruções mostradas acima e desmarque o “Modo Perdido”.

AirTag (miniatura)
Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10
Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x
Opções: pacote com 1 ou 4 unidades
Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 10 (miniatura)
Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE de 2ª geração (miniatura)
Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

A ascensão e a queda dos teclados para iPad
Próx. Post

Como escolher entre voz ou texto para traduzir algo pelo Apple Watch
Posts relacionados