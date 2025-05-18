Como passar as notificações do Apple Watch para o Resumo de Notificações no iPhone

Por padrão, as notificações de apps no Apple Watch aparecem de acordo com os ajustes configurados no seu iPhone. Contudo, é possível personalizar a forma que alguns apps exibem as suas notificações — e o próprio relógio, em seus ajustes, permite que o usuário gerencie essas preferências.

Para silenciar as notificações de algum app específico do Apple Watch e fazer com que elas apareçam apenas no Resumo de Notificações do seu iPhone, basta acessar as configurações de notificações pelo relógio, passando o dedo à esquerda na notificação do app e tocando em “•••” — obviamente, você precisa ter o recurso Resumo de Notificações ativado no iPhone.

Você encontrará várias opções para alterar os ajustes. Uma delas é a de “Adicionar ao Resumo”, que passa a exibir futuras notificações do app selecionado no Resumo de Notificações do iPhone.

Para reverter esse ajuste e fazer com que o app volte a entregar notificações imediatamente, é necessário abrir o app Ajustes no iPhone, tocar em “Notificações”, selecionar o app desejado e optar por “Entrega Imediata”.

Legal, né?

