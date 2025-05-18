Navegue

Leitura de 1 minuto

Como passar as notificações do Apple Watch para o Resumo de Notificações no iPhone

Lucas Miranda Magalhães
18/05/2025 • 16:30
Foto de David Dias na Unsplash
Apple Watch Ultra

Por padrão, as notificações de apps no Apple Watch aparecem de acordo com os ajustes configurados no seu iPhone. Contudo, é possível personalizar a forma que alguns apps exibem as suas notificações — e o próprio relógio, em seus ajustes, permite que o usuário gerencie essas preferências.

Publicidade

Para silenciar as notificações de algum app específico do Apple Watch e fazer com que elas apareçam apenas no Resumo de Notificações do seu iPhone, basta acessar as configurações de notificações pelo relógio, passando o dedo à esquerda na notificação do app e tocando em “•••” — obviamente, você precisa ter o recurso Resumo de Notificações ativado no iPhone.

Você encontrará várias opções para alterar os ajustes. Uma delas é a de “Adicionar ao Resumo”, que passa a exibir futuras notificações do app selecionado no Resumo de Notificações do iPhone.

Resumo de Notificações

Para reverter esse ajuste e fazer com que o app volte a entregar notificações imediatamente, é necessário abrir o app Ajustes no iPhone, tocar em “Notificações”, selecionar o app desejado e optar por “Entrega Imediata”.

Resumo de Notificações

Legal, né?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
