Como passar as notificações do Apple Watch para o Resumo de Notificações no iPhone

Por padrão, as notificações de apps no Apple Watch aparecem de acordo com os ajustes configurados no seu iPhone. Contudo, é possível personalizar a forma que alguns apps exibem as suas notificações — e o próprio relógio, em seus ajustes, permite que o usuário gerencie essas preferências.
Para silenciar as notificações de algum app específico do Apple Watch e fazer com que elas apareçam apenas no Resumo de Notificações do seu iPhone, basta acessar as configurações de notificações pelo relógio, passando o dedo à esquerda na notificação do app e tocando em “•••” — obviamente, você precisa ter o recurso Resumo de Notificações ativado no iPhone.
Você encontrará várias opções para alterar os ajustes. Uma delas é a de “Adicionar ao Resumo”, que passa a exibir futuras notificações do app selecionado no Resumo de Notificações do iPhone.
Para reverter esse ajuste e fazer com que o app volte a entregar notificações imediatamente, é necessário abrir o app Ajustes no iPhone, tocar em “Notificações”, selecionar o app desejado e optar por “Entrega Imediata”.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva
