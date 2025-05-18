Como silenciar temporariamente um alerta no Apple Watch

Além de ser um ótimo companheiro para atividades físicas, o Apple Watch também é muito útil para conferir as notificações e os avisos diretamente pelo pulso.
Porém, nem sempre esses alertas são úteis, especialmente em certos momentos do dia. Quando receber uma notificação de uma ligação telefônica ou do fim de um timer, é possível silenciar rapidamente o relógio usando um gesto bem simples.
Veja só! ⌚️
Quando recebê-lo, basta colocar a palma da sua mão sobre a tela do relógio por ao menos três segundos. Com isso, você sentirá um toque (uma vibração) que confirmará a ativação do silêncio.
Você pode gerenciar esse recurso (ou seja, ativá-lo ou desativá-lo) a qualquer momento nas configurações.
- Pelo iPhone: abra o app Watch, toque em “Gestos” e marque/desmarque “Cobrir para Silenciar”.
- Pelo Apple Watch: abra os Ajustes, vá até “Gestos” e ative ou desative a opção “Cobrir para Silenciar”.
Legal, né?
