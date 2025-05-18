Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Rumor: “iPhone 17 Air” terá 5,5mm, bateria de 2.800mAh e apenas 145g

Eduardo Marques
18/05/2025 • 09:30

Se antes do lançamento do Galaxy S25 Edge as atenções já eram grandes em torno do suposto “iPhone 17 Air”, agora então, que já conhecemos as especificações técnicas do aparelho da Samsung, os olhos estão todos voltados para a Apple.

Publicidade

Será que ele vai ser mais fino? Mais leve? E a bateria? Bem, o leaker conhecido como yeux1122 trouxe informações que definitivamente vão agradar — assim como uma que deverá decepcionar muita gente…

De acordo com ele — em uma publicação feita no Naver, o “iPhone 17 Air” terá uma espessura de 5,5mm no seu corpo (deixando de fora o calombo da câmera, é claro), o que corrobora uma informação trazida pelo analista Ming-Chi Kuo. Se isso de fato se concretizar, ele mais fino que o S25 Edge, o qual tem 5,8mm.

No quesito leveza, ele informou que o aparelho da Maçã deverá ter um peso aproximado de 145 gramas — comparativamente, por sua vez, o S25 Edge pesa 163g.

Ainda que a Samsung tenha saído na frente, tudo indica que a Apple superará a sul-coreana nesses aspectos mais sensíveis dessa nova categoria de smartphones que estamos vendo nascer.

Publicidade

Por outro lado, ainda segundo o leaker, a bateria do “iPHone 17 Air” será de apenas 2.800mAh, contra um componente (já criticado por alguns) de 3.900mAh do S25 Edge — e isso levando em consideração que o aparelho da Samsung tem duas câmeras, enquanto o da Apple deverá contar com apenas uma.

Existe a possibilidade de a Apple utilizar uma nova tecnologia nessas baterias, a qual tornaria as células mais densas e, consequentemente, aumentaria essa capacidade em cerca de 15-20%. Ainda assim, se levarmos em conta um aumento de 20%, teríamos 3.360mAh — abaixo dos 3.561mAh do iPhone 16 e dos 4.005mAh do iPhone 16e.

Publicidade

Ainda que esse modelo seja provavelmente equipado com o modem C1, que já se mostrou bastante eficiente energeticamente falando, essa bateria provavelmente não duraria o dia inteiro para muita gente — segundo o The Information, a porcentagem de usuários que poderão passar um dia sem recarregar o telefone fino estará entre 60% e 70%; para outros modelos, essa métrica fica entre 80% e 90%.

Não é à toa que existem rumores da volta da Smart Battery Case e do lançamento de um recurso que usará inteligência artificial para ajudar usuários a fazerem a bateria do “iPhone 17 Air” durar mais com base na utilização do aparelho.

A verdade é que não existe mágica: para fazer um telefone finíssimo e muito leve, é preciso abrir mão de algumas coisas, e a bateria parece ser o componente mais afetado. Resta saber se essa troca agradará ao público.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via PhoneArena

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 11 a 18 de maio
Próx. Post

Tech Mix: Google I/O 2025, vendas de PS5 + GTA V e vazamento de 89 milhões de contas da Steam!
Posts relacionados