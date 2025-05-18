Rumor: “iPhone 17 Air” terá 5,5mm, bateria de 2.800mAh e apenas 145g

Se antes do lançamento do Galaxy S25 Edge as atenções já eram grandes em torno do suposto “iPhone 17 Air”, agora então, que já conhecemos as especificações técnicas do aparelho da Samsung, os olhos estão todos voltados para a Apple.

Será que ele vai ser mais fino? Mais leve? E a bateria? Bem, o leaker conhecido como yeux1122 trouxe informações que definitivamente vão agradar — assim como uma que deverá decepcionar muita gente…

De acordo com ele — em uma publicação feita no Naver, o “iPhone 17 Air” terá uma espessura de 5,5mm no seu corpo (deixando de fora o calombo da câmera, é claro), o que corrobora uma informação trazida pelo analista Ming-Chi Kuo. Se isso de fato se concretizar, ele mais fino que o S25 Edge, o qual tem 5,8mm.

No quesito leveza, ele informou que o aparelho da Maçã deverá ter um peso aproximado de 145 gramas — comparativamente, por sua vez, o S25 Edge pesa 163g.

Ainda que a Samsung tenha saído na frente, tudo indica que a Apple superará a sul-coreana nesses aspectos mais sensíveis dessa nova categoria de smartphones que estamos vendo nascer.

Por outro lado, ainda segundo o leaker, a bateria do “iPHone 17 Air” será de apenas 2.800mAh, contra um componente (já criticado por alguns) de 3.900mAh do S25 Edge — e isso levando em consideração que o aparelho da Samsung tem duas câmeras, enquanto o da Apple deverá contar com apenas uma.

iPhone 17 Air new details 🚨



Source: yeux1122 pic.twitter.com/oIINWHTANC — Apple Hub (@theapplehub) May 17, 2025

Existe a possibilidade de a Apple utilizar uma nova tecnologia nessas baterias, a qual tornaria as células mais densas e, consequentemente, aumentaria essa capacidade em cerca de 15-20%. Ainda assim, se levarmos em conta um aumento de 20%, teríamos 3.360mAh — abaixo dos 3.561mAh do iPhone 16 e dos 4.005mAh do iPhone 16e.

Ainda que esse modelo seja provavelmente equipado com o modem C1, que já se mostrou bastante eficiente energeticamente falando, essa bateria provavelmente não duraria o dia inteiro para muita gente — segundo o The Information, a porcentagem de usuários que poderão passar um dia sem recarregar o telefone fino estará entre 60% e 70%; para outros modelos, essa métrica fica entre 80% e 90%.

Não é à toa que existem rumores da volta da Smart Battery Case e do lançamento de um recurso que usará inteligência artificial para ajudar usuários a fazerem a bateria do “iPhone 17 Air” durar mais com base na utilização do aparelho.

A verdade é que não existe mágica: para fazer um telefone finíssimo e muito leve, é preciso abrir mão de algumas coisas, e a bateria parece ser o componente mais afetado. Resta saber se essa troca agradará ao público.

