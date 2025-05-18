Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Somos muito agradecidos aos nossos 134 patrões!

Rafael Fischmann
18/05/2025 • 20:00
Logos do Patreon e do Catarse

Mensalmente, fazemos questão de agradecer de coração a todos os que estão nos apoiando pelo Patreon ou pelo Catarse.

Publicidade

Estamos há quase duas décadas produzindo conteúdo sem parar! Já foram mais de 88 mil artigos, mais de 630 episódios do nosso podcastcentenas de vídeos no YouTube — sem falar na moderação de um fórum com quase 72 mil membros cadastrados e mais de 468 mil posts!

Não é fácil manter isso tudo por tanto tempo — muito menos com o nível de dedicação e qualidade que nos impomos todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, já que o MM não para!

Nossos custos mensais (incluindo hospedagem de toda a nossa infraestrutura, remuneração de editores/redatores/colunistas e moderadores do MM Fórum, resolução de problemas técnicos, equipamentos de vídeo, etc.) são, é claro, elevados. A ideia, desde o começo, era sustentar tudo isso com publicidade; a realidade, infelizmente, não é essa.

Publicidade

Por isso tudo, abrimos o Patreon e o Catarse: para que você, nosso fã, leitor, ouvinte — ou como quer que prefira se colocar — possa nos apoiar, financeiramente, a fim de manter todo esse projeto ativo e crescendo. Não importa com o quanto você nos apoia; somos igual e eternamente gratos a todos!

São hoje 134 pessoas que fazem parte do nosso quadro de patrões. Além de nos apoiar, todos obtêm alguma recompensa como participar dos sorteios que realizamos no site, poder participar de um episódio do nosso podcast, ter prioridade para viajar conosco em futuros MM Tours, acessar um grupo fechado no Telegram para bater papo com a equipe e com outros patrões, navegar pelo nosso site/app sem banners de propaganda, entre outras coisas.

Somos absurdamente gratos a todos os que apoiam o nosso trabalho no MM, em especial aos nossos patrões a seguir listados. Saibam que todos vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto!

Apoie-nos pelo Patreon!
Apoie-nos pelo Catarse!

Badge de Patrões Platinum Patrões Platinum

Badge - Patrão Ouro Patrões Ouro

Badge - Patrão Prata Patrões Prata

  • Alfredo Nugent Setubal
  • Alisson Paulinelli Rocha
  • Andre Luis Correia
  • Carlindo Lago
  • Carlos D Panzan
  • Cristiano Rocha de Aguiar Filho
  • Fernando Marques Vasconcelos Garcia
  • Geraldo Theodoro Tristão
  • Gustavo Luis Missura da Silva
  • Humberto Ferraresso Barbato
  • João Gurgel
  • Leandro Yoshio Shiroma
  • Marcelo Seabra Pereira
  • Márcio Magalhães Silva
  • Mauro Bitencourt
  • Robert Tanaka
  • Rodrigo Reis
  • Rogerio Monteiro Batista
  • Tadeu J C Magalhaes
  • Thiago de Albuquerque Moreira
  • Vanderlei Gadotti
  • Victor Cezar Stamato Fernandes
  • Victor Moreno
  • Wilian Kazuo Arai

Badge - Patrão Bronze Patrões Bronze

  • Adelino Ferreira
  • Adelmo
  • Alex Barbosa
  • Alexandre Balbao
  • Ana Cristina Tandaya
  • Anderson Chamon
  • Andre T. Albuquerque
  • Bernardo Santos
  • Bruno Dawid Sztern
  • Bruno Franco
  • Bruno Toni
  • Buratu
  • Cadu Fernandes
  • Christian Nakada
  • Dalvan Cunha
  • Daniel Barbi Lemos
  • Edson Pereira
  • Eduardo Costa
  • Eduardo de Castro Silva
  • Fabricio Alvarenga
  • Guilherme Hagel
  • Guilherme Henrique Ribeiro Costa
  • Guilherme Pinzegher
  • Gustavo da Silva Lima
  • Gustavo Lopes da Silva
  • Henrique Fascini
  • Igor Takemassa Shigueoka
  • Ivo Santanelli
  • Jorge Barburi
  • Jorge Reis Fleming
  • José Gonçalves de Oliveira Júnior
  • José Maurício Vasconcelos Júnior
  • Juliano Valadares
  • Leandro Messore
  • Leonardo Correia da Cunha
  • Lucas Andrade
  • Luiz Fernando Fajardo de Andrade Lima
  • Luiz Otavio
  • Maicon F. Santos
  • Marcelo Dumke
  • Marcelo Rios Kwecko
  • Marcelo Rodrigues
  • Marcelo Rossi
  • Marcos Goni
  • Max Malta
  • Miguel Dornaes
  • Olavo Meyer
  • Pat Junqueira
  • Pedro Alves Bezerra Jr.
  • Priscilla Mansur
  • Rafael
  • Rafael Lustosa Matos
  • Rafael Marins Pinheiro
  • Rafael Nogueira
  • Rafael Zacharias
  • Raphael Andreotti
  • Renato Mota
  • Renato Navarro
  • Ricardo Lemos
  • Richard Seberino Marques
  • Roberto Matsubara Monteiro
  • Rodrigo Andrade Santiago
  • Tarito Chan
  • Thiago de Almeida Milhomem
  • Thiago Moreira Heusi
  • Victor Dias
  • Victor Milani
  • Victor Oliveira
  • Vinicius Patrinhani
  • Vitor Cayres Jr
  • Vitor Fagundes

Muito obrigado, galera! 😀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Como silenciar temporariamente um alerta no Apple Watch
Próx. Post

Como dividir um filme do QuickTime em clipes no Mac
Posts relacionados