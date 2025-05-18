Tech Mix: Google I/O 2025, vendas de PS5 + GTA V e vazamento de 89 milhões de contas da Steam!

Você piscou e já é hora de mais uma edição da Tech Mix. E olha… o mundo da tecnologia não decepciona — ou decepciona, dependendo do seu nível de expectativa.

Nesta semana, temos inteligência artificial querendo dominar tudo no Google I/O, PS5 mais procurado que Wi-Fi grátis em aeroporto, GTA V fazendo hora extra no topo dos mais vendidos e, para fechar com emoção, um vazamento na Steam com 89 milhões de contas expostas. Está bom ou quer mais drama digital?

Então, prepara o café, a VPN e aquela senha difícil que você prometeu trocar em 2018, porque tem muita coisa para comentar.

Google I/O 2025: Android 16, Gemini e expectativas

A “WWDC do Google” está chegando e, se você esperava ver o Android brilhando no palco, talvez seja hora de abaixar o brilho e aumentar a expectativa de IA. Este ano, a estrela do show é a inteligência artificial, com o Gemini tomando o centro do palco e o Android 16 recebendo um destaque mais discreto, embora significativo.

Android 16: um novo visual e foco em privacidade

Antes mesmo de o I/O começar, o Google apresentou o Android 16 no evento “The Android Show”, destacando o novo design Material 3 Expressive. Essa atualização traz uma estética mais fluida e personalizada, com animações aprimoradas e cores dinâmicas. Além disso, recursos como notificações fixadas na tela de bloqueio, semelhantes às Atividades ao Vivo (Live Activities) do iOS, foram introduzidos.

Todos os vídeos do evento estão nessa playlist do YouTube, mas trouxe o vídeo abaixo com um resumo do que rolou:

Visual novo, animações mais suaves, cores mais vivas… parece até uma tentativa de flertar com o capricho visual do iOS — só que sem o AirDrop funcionando direito. 😅

No quesito segurança, o Android 16 parece não decepcionar. Novas funcionalidades incluem detecção de golpes e chamadas fraudulentas, proteção contra alterações não autorizadas durante chamadas e melhorias no compartilhamento de tela. O aplicativo Find My Device foi reformulado como Find Hub, agora capaz de rastrear amigos e itens de terceiros, com suporte futuro para conectividade via satélite.

A promessa de mais proteção é sempre bem-vinda, especialmente contra golpes, chamadas fraudulentas e bisbilhoteiros de tela. Um bom começo, já que em 2025, privacidade virou quase item de colecionador.

Gemini: a inteligência artificial em todos os lugares

Se depender do Google, o Gemini vai estar em tudo — do seu carro ao seu relógio, da TV ao microondas (só falta isso, mesmo). A ideia é tornar a IA tão onipresente quanto os anúncios no YouTube. 😛

O Gemini, assistente de IA do Google, está se expandindo para além dos smartphones. Agora, ele será integrado ao Android Auto, permitindo que motoristas interajam com seus automóveis de forma mais natural, realizando tarefas como enviar mensagens, encontrar restaurantes e traduzir mensagens em mais de 40 idiomas.

Além disso, o Gemini substituirá o Google Assistente em várias plataformas, incluindo Wear OS, Android Auto, Google TV e dispositivos XR, oferecendo comandos mais contextuais e uma interface conversacional aprimorada.

Wear OS 6: mais do que um novo visual, supostamente

O sistema do Google para relógios inteligentes também deverá receber mais atenção, adotando o design Material 3 Expressive para uma experiência mais coesa com o Android 16.

A maior novidade? A bateria vai durar 10% mais. Pode não parecer muito, mas para o Wear OS, isso é quase um milagre de Fátima!

Honestamente… é só isso, mesmo.

Expectativas para o Google I/O 2025

Embora muitas novidades já tenham sido reveladas, o I/O 2025 ainda promete surpresas. Espera-se que o Google apresente atualizações significativas para o Gemini, incluindo melhorias no modelo Gemini 2.5 Pro, com foco em desempenho e capacidades de codificação.

Além disso, teremos mais detalhes sobre o “Projeto Astra”, uma iniciativa do Google para desenvolver um assistente de IA universal capaz de compreender o mundo real por meio de vídeo e áudio. Falei um pouco sobre isso nessa coluna.

O Google I/O 2025 marca uma mudança clara no foco da empresa, priorizando a inteligência artificial em detrimento de atualizações tradicionais do Android. No fim das contas, o evento parece ser menos sobre o Android e mais sobre colocar IA em tudo o que estiver respirando — ou carregando no USB-C. Veremos.

Você poderá assistir à conferência nesse link, dia 20/5 (terça-feira) às 14h pelo horário de Brasília ou 18h em Lisboa.

PS5 e GTA: dois titãs em números e expectativas

Comprei meu PS4 há alguns anos e estou bem feliz com ele, ainda que já tenha um bom tempo que ele parece que vai parar de funcionar a qualquer momento. Mas, falando em coisas que se recusam a morrer, temos PS5 e GTA V mostrando que velho mesmo é só o meu HDD externo.

O PlayStation 5 atingiu a marca de 77,8 milhões de unidades vendidas até março de 2025, conforme revelado num relatório fiscal da Sony. Embora as vendas no último ano fiscal tenham apresentado uma queda em relação ao período anterior, o console continua a demonstrar força no mercado — ele, hoje, custa R$4.000 na Amazon.

Enquanto isso, Grand Theft Auto V (GTA V) ultrapassou a impressionante marca de 215 milhões de cópias vendidas mundialmente, com 5 milhões comercializadas somente nos últimos 3 meses. Repito: 215 milhões! Se fosse um álbum da Taylor Swift, já teria certificado de platina em Marte.

Mesmo após mais de uma década desde o seu lançamento, o jogo da Rockstar continua a atrair jogadores e gerar receita significativa.

E GTA VI? Foi adiado mais uma vez. O lançamento agora será só em 26 de maio de 2026. Ou seja, vai chegar depois do próximo Eclipse Solar, mas antes de algum próximo apocalipse. Segundo Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, o adiamento visa garantir que o jogo atenda aos altos padrões de qualidade esperados pelos fãs.

A decisão de adiar GTA VI teve impacto no mercado, com a Take-Two registrando uma queda de mais de 8% em suas ações após o anúncio. Ainda assim, a empresa mantém a confiança de que o jogo será um sucesso estrondoso quando for finalmente lançado.

Em resumo, tanto o PS5 quanto GTA V demonstram a longevidade e o apelo contínuo de produtos bem executados no mundo dos games. Com GTA VI no horizonte, os próximos anos prometem ser empolgantes para os entusiastas de jogos eletrônicos. Porque, sejamos sinceros, a nostalgia gamer e um bom marketing ainda movem montanhas.

Steam e o suposto vazamento de 89 milhões de contas: o que realmente aconteceu?

Recentemente, surgiram notícias alarmantes sobre um suposto vazamento de dados envolvendo 89 milhões de contas da Steam. Um cracker, identificado como Machine1337, afirmou ter obtido informações como números de telefone e códigos de autenticação de dois fatores, colocando-os à venda na dark web por US$5.000. Confesso que achei até barato — tem gente vendendo curso de IA por mais do que isso.

A Valve, empresa responsável pela Steam, diz que está tudo bem, mas você já viu alguém admitir vazamento de verdade com tranquilidade? Eu também não. Ainda assim, ela se pronunciou, negando que seus sistemas tenham sido comprometidos. Segundo a empresa, os dados vazados consistem em mensagens de texto antigas contendo códigos de uso único, que já expiraram e não estão vinculados a contas específicas, senhas ou informações de pagamento.

A origem do vazamento continua sendo investigada, mas há indícios de que possa ter ocorrido em um serviço terceirizado responsável pelo envio de mensagens SMS , como a Twilio. No entanto, tanto a Valve quanto a Twilio negaram qualquer envolvimento direto no incidente.

Apesar das negativas, especialistas em segurança recomendam que os usuários da Steam adotem medidas preventivas, como alterar as suas senhas e ativar a autenticação de dois fatores por meio do aplicativo Steam Guard.

É importante lembrar que, mesmo que os dados vazados não comprometam diretamente as contas, informações como números de telefone podem ser utilizadas em ataques de phishing ou outras tentativas de fraude.

No entanto, independentemente da plataforma, a segurança online é uma responsabilidade compartilhada entre empresas e usuários. Manter senhas fortes, utilizar autenticação de dois fatores e estar atento a possíveis tentativas de fraude são práticas essenciais para proteger nossas informações. Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar.

🔔 Pings

Sabe aquelas notícias que são boas demais pra ignorar, mas também rápidas demais pra uma pauta inteira? Pois é. No Pings, eu trago um apanhado de novidades tecnológicas (e outros temas) que vão de chips a universos em colapso — tudo em uma frase.

Vem comigo:

Galaxy + Android 16 : Samsung e Google firmam parceria para turbinar os aparelhos Galaxy com Android 16 e IA integrada.

: Samsung e Google firmam parceria para turbinar os aparelhos Galaxy com Android 16 e IA integrada. Fim do universo : cientistas dizem que o universo poderá acabar antes do previsto — sem tempo, irmão.

: cientistas dizem que o universo poderá acabar antes do previsto — sem tempo, irmão. Combustível limpo : reator criado em Cambridge transforma CO₂ em combustível limpo. Parece ficção, mas é ciência.

: reator criado em Cambridge transforma CO₂ em combustível limpo. Parece ficção, mas é ciência. Moto lifestyle : Motorola aposta em lifestyle e design para tentar morder uma fatia do mercado premium.

: Motorola aposta em lifestyle e design para tentar morder uma fatia do mercado premium. Ouro acidental : outros cientistas transformam chumbo em ouro sem querer — alquimistas oficialmente desmoralizados.

: outros cientistas transformam chumbo em ouro sem querer — alquimistas oficialmente desmoralizados. R.I.P. : Call of Duty Warzone Mobile vai ser descontinuado.

: Call of Duty Warzone Mobile vai ser descontinuado. Consoles caríssimos : os videogames mais caros da história vão fazer você olhar pro seu PS5 com amor e gratidão.

: os videogames mais caros da história vão fazer você olhar pro seu PS5 com amor e gratidão. Mindseye 30s : jogo futurista revela 30 segundos de gameplay e já parece mais intenso que final de novela mexicana.

: jogo futurista revela 30 segundos de gameplay e já parece mais intenso que final de novela mexicana. Xbox + ARM : vaga da Microsoft sugere que o próximo Xbox poderá ter chip ARM com Snapdragon. Vem revolução por aí?

: vaga da Microsoft sugere que o próximo Xbox poderá ter chip ARM com Snapdragon. Vem revolução por aí? Outro chip: Xiaomi apresenta o chip XRING 01 para bater de frente com a Qualcomm. Eita, treta no silício.

É isso por hoje, tech lovers! Entre promessas de IA, jogos que se recusam a sair de cena e hackers com tempo livre demais, o mundo tech continua sendo esse mix caótico e fascinante que a gente tanto ama acompanhar (e criticar, claro).

Se alguma dessas histórias lhe deixou animado, preocupado ou com vontade de deletar a sua conta da Steam e recomeçar do zero, respire fundo: semana que vem tem mais. Até lá, se proteja, atualize suas senhas, e — por favor — não espere sentado por GTA VI.

Nos vemos na próxima edição da Tech Mix. 🎮

