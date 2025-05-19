Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple deverá explicar à Justiça por que Fortnite segue banido da App Store nos EUA

Yan Avelino
19/05/2025 • 17:55
Foto de Akini/Depositphotos
Fortnite no iPhone

A Apple vai ter que dar explicações à Justiça dos Estados Unidos sobre o motivo de o jogo Fortnite, da Epic Games, ainda não ter voltado à App Store americana. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

Publicidade

Diante do “bloqueio” mais recente, a juíza federal Yvonne Gonzalez Rogers deu até 27 de maio (terça-feira da semana que vem) para que tudo se resolva. Caso contrário, um executivo da empresa terá que comparecer pessoalmente ao Tribunal.

Posts relacionados

Como sabemos, essa decisão faz parte do imbróglio que já dura quase cinco anos entre a Apple e a Epic, envolvendo regras da App Store e a obrigatoriedade de permitir meios de pagamento alternativos dentro dos aplicativos.

Em 2021, como também noticiamos, a Justiça determinou que a Maçã deveria flexibilizar essas regras, mas a empresa tem resistido à aplicação da medida, mesmo após sucessivas derrotas nos tribunais.

Publicidade

Na decisão publicada hoje, a magistrada deixou claro que a empresa não precisa de novas autorizações para cumprir a ordem judicial e afirmou que ela “é totalmente capaz de resolver a questão sem necessidade de novas audiências ou manifestações formais”.

A Apple tem até depois de amanhã (21/5) para apresentar sua justificativa — e a Epic poderá responder até o dia 23/5. Se não houver um acordo até lá, a audiência presencial está marcada para o dia 27/5.

De onde viemos, onde estamos e para onde vai o imbróglio

A briga começou nos idos de 2020, quando a Epic ativou um sistema próprio de pagamentos dentro de Fortnite, violando as regras da App Store. A Apple reagiu removendo o jogo da loja, o que cortou o acesso de mais de 1 bilhão de usuários de iPhone e iPad ao game.

Publicidade

Desde então, as empresas travam uma batalha jurídica que já passou por diversos tribunais, inclusive pela Suprema Corte dos EUA. Dias depois da apelação, a mais alta instância da Justiça disse que não iria analisar o caso das gigantes.

Nos últimos meses, a Apple até fez ajustes em suas políticas, mas a Epic alega que essas mudanças são apenas “para inglês ver”, cumprindo o mínimo exigido, mas sem permitir, de fato, concorrência no sistema de pagamentos.

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Epic, Tim Sweeney, já fez diversas críticas à postura da Apple [1, 2, 3, 4, 5] , acusando a empresa de abuso de poder e descumprimento da decisão judicial.

No final do mês passado, a juíza Rogers concluiu que o vice-presidente financeiro da Apple, Alex Roman, mentiu sob juramento e encaminhou o caso ao Ministério Público Federal dos EUA para investigação por possível desacato criminal.

Com o novo ultimato da juíza, aumenta a pressão para que a Apple volte a negociar com a Epic e resolva, de vez, o impasse que já se arrasta há anos. Procuradas pela Bloomberg, ambas as empresas preferiram não comentar o caso.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Novo adaptador da Nomad leva carregamento de 100W à linha Slim
Próx. Post

Vídeo: entendendo as Passkeys (Chaves-senha) — o que são, como funcionam, devo adotá-las?
Posts relacionados