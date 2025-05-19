Apple é multada na Rússia por violações de leis antipropaganda LGBTQIA+

A Apple está no meio de mais um imbróglio judicial, desta vez na Rússia. Isso porque um tribunal no país multou a empresa em 10,5 milhões de rublos (mais de US$123 mil) em quatro processos separados — sendo três relacionados a violações de leis russas antipropaganda LGBTQIA+, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Publicidade

No caso dessas violações, o Tribunal Tagansky de Moscou determinou o pagamento de três multas de 2,5 milhões de rublos cada. Uma quarta multa de 3 milhões de rublos foi aplicada em seguida, pela suposta falha da Apple em restringir “acesso a conteúdo online” não especificado, que o país considera ilegal.

Um representante da Apple solicitou que as audiências fossem fechadas ao público, o que significa que os detalhes do litígio, ou mesmo quando cada disputa foi iniciada, não foram divulgados. Também não há informações se a Apple já recorreu (ou vai) da decisão.

A Rússia classificou o “movimento LGBT internacional” como extremista e aqueles que o apoiam como terroristas, de modo que os tribunais do país têm aplicado diversas multas por violações dessas regras — inclusive a distribuidores de filmes e séries.

via Patently Apple