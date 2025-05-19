Apple estaria trabalhando em recursos focados em árabe para o iOS/iPadOS 19

A menos de um mês de distância de nós, a WWDC25 já teve várias das suas possíveis novidades reveladas por leakers internet afora, como um novo modo de bateria empurrado pela Apple Intelligence, um novo recurso de acessibilidade para o visionOS e mais.

Hoje, o jornalista Mark Gurman divulgou mais dois recursos que deverão aterrissar nos sistemas operacionais da Apple em setembro — mais especificamente no iOS 19 e no iPadOS 19 — que têm como foco usuários falantes da língua árabe.

Segundo Gurman, a Apple está trabalhando em um “teclado bidirecional altamente avançado” que permitirá alternar rapidamente entre os idiomas árabe e inglês, bem como em uma caneta de caligrafia virtual para usuários do Apple Pencil.

Ao que tudo indica, ambas as novidades fazem parte das ambições da Apple para os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a Índia, mercados vistos pela empresa como “futuros impulsionadores de crescimento” — lembrando que a empresa tem investido pesado para aumentar sua produção na Índia, apesar da resistência do governo dos Estados Unidos.

Como notado pelo AppleInsider, é provável que essa nova caneta seja uma espécie de versão virtual da Kamish — caneta tradicional muito usada por calígrafos árabes, iranianos e turcos.

Se esses recursos são reais ou não, veremos no dia 9 de junho, que é quando a edição de 2025 da WWDC começará e teremos a tradicional keynote de abertura do evento — com cobertura completa do MacMagazine, é claro. 😉