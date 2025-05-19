Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Mojahid Mottakin / Shutterstock.com
Logo da Siri no iPhone

Com nova arquitetura, Siri poderá virar chatbot e concorrer com o ChatGPT

Com atraso de novidades, a Apple poderá reviver a ideia da “SiriGPT” e planeja até mesmo separá-la da marca Apple Intelligence
Douglas Nascimento
19/05/2025 • 10:00
Leitura de 3 minuto

Em uma grande reportagem, a Bloomberg dissecou os bastidores do grande atraso da Apple no que se refere aos recursos de inteligência artificial (IA) dos seus sistemas operacionais — escancarado recentemente com o adiamento do lançamento da Siri repaginada —, bem como apontou perspectivas para o futuro.

Publicidade

Segundo a matéria, diversos fatores contribuíram para o estado atual da empresa no ramo — começando pelo ceticismo do chefe de software da companhia, Craig Federighi, em relação a IA, passando pela resistência do ex-diretor financeiro da empresa, Luca Maestri, em liberar dinheiro para a compra de GPUs 1Graphics processing units, ou unidades de processamento gráfico..

Posts relacionados

A falta de garra de John Giannandrea, responsável pelo setor de IA da Apple (e antes também pela Siri) também contribuiu para o problema, aliado aos anúncios antecipados de recursos ainda em fase de protótipo promovidos pela equipe de marketing e às políticas de privacidade restritas da empresa.

Um problemão

No caso específico da Siri, o grande problema é a dificuldade para unir o código legado da assistente (responsável por coisas básicas como definir alarmes, lembretes, etc.) ao novo código (baseado em pedidos pessoais). Individualmente os recursos parecem bons, mas ao serem mesclados a coisa começa a desmoronar.

Segundo a reportagem, funcionários afirmam que a empresa conta com escritórios de IA em Zurique (Suíça) os quais estão criando uma nova arquitetura de software para substituir essa Siri “híbrida”, a qual será construída inteiramente sob um mecanismo baseado em LLM 2Large language model, ou grande modelo de linguagem. para torná-la mais crível e eficiente em síntese.

A empresa tem milhares de analistas em escritórios do Texas à Espanha e à Irlanda revisando os resumos da Apple Intelligence quanto à precisão, comparando sua produção com o material de origem para determinar com que frequência o sistema está produzindo as respostas distorcidas conhecidas como alucinações de IA.

Na questão da privacidade, a empresa também deu uma afrouxada em suas diretrizes, atualizando os iPhones para que eles possam ajudar a melhorar os dados sintéticos usados pela Apple para IA — mesmo que eles ainda não forneçam informações reais sobre os usuários aos modelos de linguagem da empresa.

Publicidade

Também fala-se em transformar a Siri em uma espécie de chatbot concorrente do ChatGPT (atualmente integrado a ela). Ela seria capaz de acessar a web para capturar e sintetizar dados de várias fontes e estaria em testes internos atualmente — inclusive com avanços significativos nos últimos meses.

Mudanças de rota

Enquanto esse trabalho é feito, a Apple parece tentar minimizar o impacto que esse problema com a Siri tem em seu negócio de IA. Inclusive, a empresa estaria planejando separar a marca da Apple Intelligence em suas peças de marketing — uma espécie de admissão de que a assistente vai mal das pernas.

Publicidade

Além disso, a empresa não pretende falar muito sobre a Siri durante a WWDC25, que acontecerá no início do mês que vem — nem mesmo sobre os recursos já anunciados no ano passado. Segundo a matéria, a Maçã também deixará de anunciar recursos que estão mais do que alguns meses próximos do lançamento.

Quanto a Giannandrea, ele estaria aliviado em não ser mais o responsável pela Siri e pretende ficar na Apple até que o negócio de IA da empresa esteja consolidado. Após limitar suas funções, a Apple não planeja dispensá-lo — muito por medo de que as pessoas que ele levou consigo para Cupertino também partam.

Notas de rodapé

  • 1
    Graphics processing units, ou unidades de processamento gráfico.
  • 2
    Large language model, ou grande modelo de linguagem.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como girar ou virar um vídeo no QuickTime do Mac
Próx. Post

Kuo: “AirPods Pro 3” só em 2026; Apple lançará novos AirPods Max em 2027
Posts relacionados