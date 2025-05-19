Navegue

Como dividir um filme do QuickTime em clipes no Mac

Pedro Henrique Nunes
19/05/2025 • 07:00
O aplicativo QuickTime para macOS oferece vários recursos bacanas que podem facilitar o gerenciamento dos seus vídeos armazenados no computador. Por aqui, por exemplo, já mostramos como facilmente remover o som ou o vídeo de um filme.

Neste artigo, ensinaremos como é possível dividir um vídeo em um ou múltiplos clipes dentro pelo app. Confira, a seguir, os detalhes desse processo! 🎬

  1. Abra o QuickTime no seu Mac.
  2. Abra o filme que deseja dividir em clipes.
  3. Na barra de menus, vá até Visualizar » Mostrar Clipes (ou use o atalho ⌘ command E).
  4. Mova o cursor de reprodução (a linha vertical vermelha) até o lugar onde deseja dividir o clipe e escolha Editar » Dividir Clipe (ou use o atalho Y).
  1. Quando finalizar, clique em “OK”.

Bacana, não?! 👨‍💻

