Como dividir um filme do QuickTime em clipes no Mac

O aplicativo QuickTime para macOS oferece vários recursos bacanas que podem facilitar o gerenciamento dos seus vídeos armazenados no computador. Por aqui, por exemplo, já mostramos como facilmente remover o som ou o vídeo de um filme.

Neste artigo, ensinaremos como é possível dividir um vídeo em um ou múltiplos clipes dentro pelo app. Confira, a seguir, os detalhes desse processo! 🎬

Abra o QuickTime no seu Mac. Abra o filme que deseja dividir em clipes. Na barra de menus, vá até Visualizar » Mostrar Clipes (ou use o atalho ⌘ command E ). Mova o cursor de reprodução (a linha vertical vermelha) até o lugar onde deseja dividir o clipe e escolha Editar » Dividir Clipe (ou use o atalho ⌘ Y ).

Quando finalizar, clique em “OK”.

Bacana, não?! 👨‍💻