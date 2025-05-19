Navegue

Como girar ou virar um vídeo no QuickTime do Mac

Pedro Henrique Nunes
19/05/2025 • 08:00
Homem filmando

Com o QuickTime, você pode reproduzir arquivos e áudios de um jeito bem simples no seu Mac. Além disso, são oferecidas diversas ferramentas de edição que visam deixar essas mídias do jeito que você quer.

Neste artigo, ensinaremos como girar um vídeo para a direita ou para a esquerda e virá-lo de forma horizontal ou vertical.

Veja só! 😎

Com o QuickTime aberto, selecione o filme para que ele seja reproduzido. Depois, na barra de menus, vá até Visualizar » Mostrar Clipes e selecione o clipe (de forma com que ele fique destacado em amarelo).

Ainda na barra de menus, vá até “Editar” e escolha a melhor opção:

  • “Girar à Esquerda” ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command L.
  • “Girar à Direita” ou use R.
  • “Virar Horizontalmente” ou H.
  • “Virar Verticalmente” ou V.

Simples, não é mesmo? 👨‍💻

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
