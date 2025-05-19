Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como reproduzir um vídeo ou áudio em loop no QuickTime pelo Mac

Pedro Henrique Nunes
19/05/2025 • 07:30
Foto de Alan Quirvan na Unsplash
Edição de vídeo no Mac

Com o QuickTime, usuários de Macs podem conferir vídeos armazenados, além de capturar a tela dos seus aparelhos da Maçã e editá-los posteriormente.

Publicidade

Neste artigo, mostraremos como é supersimples reproduzir um arquivo de vídeo ou de áudio em loop — ou seja, quando ele finalizar, será reproduzido novamente sem parar.

Confira como fazer isso! 🎬

Comece abrindo o QuickTime e escolhendo o arquivo desejado. Enquanto ele estiver sendo reproduzido, vá até Visualizar » Loop, na barra de menus.

Ou, se preferir, você também pode fazer o mesmo procedimento usando o atalho de teclado ⌥ option ⌘ command L.

Muito útil, não?! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como dividir um filme do QuickTime em clipes no Mac
Próx. Post

Como girar ou virar um vídeo no QuickTime do Mac
Posts relacionados