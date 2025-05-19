Como reproduzir um vídeo ou áudio em loop no QuickTime pelo Mac

Com o QuickTime, usuários de Macs podem conferir vídeos armazenados, além de capturar a tela dos seus aparelhos da Maçã e editá-los posteriormente.

Neste artigo, mostraremos como é supersimples reproduzir um arquivo de vídeo ou de áudio em loop — ou seja, quando ele finalizar, será reproduzido novamente sem parar.

Confira como fazer isso! 🎬

Comece abrindo o QuickTime e escolhendo o arquivo desejado. Enquanto ele estiver sendo reproduzido, vá até Visualizar » Loop, na barra de menus.

Ou, se preferir, você também pode fazer o mesmo procedimento usando o atalho de teclado ⌥ option ⌘ command L .

Muito útil, não?! 😉