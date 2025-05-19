Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Foxconn injeta US$1,5 bilhão para ampliar produção de iPhones na Índia

Lucas Miranda Magalhães
19/05/2025 • 16:09
Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Fábrica da Foxconn

A Foxconn, principal parceira da Apple na fabricação de iPhones, investiu US$1,5 bilhão na Índia para acelerar a produção interna, segundo informações da Bloomberg.

Publicidade

A empresa, sediada em Taiwan, fez o investimento por meio da sua subsidiária em Singapura. O objetivo dos investimentos é construir novas fábricas e aumentar a capacidade de produção da Apple no território indiano — o que faz parte da investida da Maçã para reduzir a sua dependência da manufatura chinesa.

Já não é de hoje que a Apple deseja diversificar a sua base de produção e se afastar da China, mas as tarifas e tensões geopolíticas do governo Trump aceleraram esse processo. A Índia se tornou um polo de fabricação importante e o plano é que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam importados de lá até o final do ano que vem.

Embora a Maçã não fabrique iPhones nos EUA, ela fez a promessa de contratar mais funcionários no país e investir US$500 bilhões no mercado interno durante os próximos quatro anos. Visando mitigar riscos geopolíticos, como novas tarifas, a Foxconn também prometeu aumentar seus investimentos no país.

Publicidade

Durante os 12 meses encerrados em março passado, a Apple montou o equivalente a US$22 bilhões em iPhones na Índia, um aumento de quase 60% em relação ao ano anterior. A fábrica da Foxconn no sul do país é um dos seus fornecedores mais importantes, e tende a se expandir cada vez mais com os novos esforços e investimentos da empresa.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

Apple é multada na Rússia por violações de leis antipropaganda LGBTQIA+
Próx. Post

Vivaldi 7.4 traz melhorias em atalhos e visual mais limpo
Posts relacionados