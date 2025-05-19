Foxconn injeta US$1,5 bilhão para ampliar produção de iPhones na Índia

A Foxconn, principal parceira da Apple na fabricação de iPhones, investiu US$1,5 bilhão na Índia para acelerar a produção interna, segundo informações da Bloomberg.

A empresa, sediada em Taiwan, fez o investimento por meio da sua subsidiária em Singapura. O objetivo dos investimentos é construir novas fábricas e aumentar a capacidade de produção da Apple no território indiano — o que faz parte da investida da Maçã para reduzir a sua dependência da manufatura chinesa.

Já não é de hoje que a Apple deseja diversificar a sua base de produção e se afastar da China, mas as tarifas e tensões geopolíticas do governo Trump aceleraram esse processo. A Índia se tornou um polo de fabricação importante e o plano é que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam importados de lá até o final do ano que vem.

Embora a Maçã não fabrique iPhones nos EUA, ela fez a promessa de contratar mais funcionários no país e investir US$500 bilhões no mercado interno durante os próximos quatro anos. Visando mitigar riscos geopolíticos, como novas tarifas, a Foxconn também prometeu aumentar seus investimentos no país.

Durante os 12 meses encerrados em março passado, a Apple montou o equivalente a US$22 bilhões em iPhones na Índia, um aumento de quase 60% em relação ao ano anterior. A fábrica da Foxconn no sul do país é um dos seus fornecedores mais importantes, e tende a se expandir cada vez mais com os novos esforços e investimentos da empresa.

