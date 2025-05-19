Google Tradutor já pode ser definido como app padrão no iOS/iPadOS

Já era sabido desde o ciclo de testes do iOS 18.4 que, a partir dessa versão, seria possível definir uma nova categoria de aplicativo padrão no iOS/iPadOS: o de tradução.

Hoje, uma nova atualização do Google Tradutor fez uso dessa possibilidade, permitindo que usuários o escolham como app de tradução padrão. Para isso, basta acessar o app Ajustes e ir em Apps » Apps Padrão » Tradução.

Até então, somente o app Traduzir (Translate), da Apple, podia ser definido como app padrão, impedindo que usuários do Google Tradutor aproveitassem a maior integração com o sistema.

Além da categoria de tradução, também é possível definir apps padrão de terceiros para email, mensagens, navegação, senhas e mais. Recentemente, o WhatsApp também passou a permitir que seja escolhido como app padrão de mensagens e ligação.