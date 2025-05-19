Navegue

Imagem: The Verge
HUAWEI MateBook Fold ULTIMATE DESIGN

HUAWEI revela MateBook Fold, seu primeiro computador com tela dobrável

Douglas Nascimento
19/05/2025 • 21:38
Leitura de 2 minuto

A HUAWEI anunciou hoje aquele que considera ser o primeiro computador com tela dobrável do mundo — algo bem semelhante ao conceito do tablet/laptop dobrável que a Apple está supostamente se preparando para lançar nos próximos anos (para além do aguardado iPhone dobrável).

Contando com um “mecanismo de abertura e fechamento incrível”, o MateBook Fold ULTIMATE DESIGN possui 13 polegadas quando fechado (tal qual o maior modelo do iPad Pro), mas apresenta uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. ampla de 18″ quando totalmente aberto.

Pesando 1,16kg e contando com 7,3mm de espessura quando aberto, o dispositivo tem uma tela de camada dupla com brilho de pico HDR 2High dynamic range, ou grande alcance dinâmico. de 1.600 nits, com proporção de 3:2 quando dobrada e de 4:3 quando aberta — o que dá uma grande versatilidade durante o uso da máquina.

Outro ponto interessante é que o MateBook Fold vem com um teclado físico separado, o qual permite ser usado como um grande display com algum tipo de suporte. No entanto, há também um teclado digital que pode ser ativado especialmente quando o computador está dobrado em formato de laptop.

HUAWEI MateBook Fold ULTIMATE DESIGN
Imagem: The Verge

Em termos de software, ele vem com o sistema operacional proprietário da HUAWEI, o HarmonyOS. Segundo a empresa, ele já virá de fábrica com soluções de produtividade como pacote WPS Office, bem como com recursos compartilhados com alguns dos seus outros dispositivos inteligentes.

Equipado com 35GB de RAM 3Random access memory, ou memória de acesso aleatório., o MateBook Fold ULTIMATE DESIGN pode ser adquirido com armazenamento de 1TB (por ¥24.000, ou cerca de R$18.796, em conversão direta) ou 2TB (¥24.000, o equivalente a R$21.146). Até o momento, ele só pode ser comprado no mercado chinês.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Huawei Central

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    High dynamic range, ou grande alcance dinâmico.
  • 3
    Random access memory, ou memória de acesso aleatório.

Douglas Nascimento
