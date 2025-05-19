HUAWEI revela MateBook Fold, seu primeiro computador com tela dobrável

A HUAWEI anunciou hoje aquele que considera ser o primeiro computador com tela dobrável do mundo — algo bem semelhante ao conceito do tablet/laptop dobrável que a Apple está supostamente se preparando para lançar nos próximos anos (para além do aguardado iPhone dobrável).

Contando com um “mecanismo de abertura e fechamento incrível”, o MateBook Fold ULTIMATE DESIGN possui 13 polegadas quando fechado (tal qual o maior modelo do iPad Pro), mas apresenta uma tela OLED ampla de 18″ quando totalmente aberto.

Pesando 1,16kg e contando com 7,3mm de espessura quando aberto, o dispositivo tem uma tela de camada dupla com brilho de pico HDR de 1.600 nits, com proporção de 3:2 quando dobrada e de 4:3 quando aberta — o que dá uma grande versatilidade durante o uso da máquina.

Outro ponto interessante é que o MateBook Fold vem com um teclado físico separado, o qual permite ser usado como um grande display com algum tipo de suporte. No entanto, há também um teclado digital que pode ser ativado especialmente quando o computador está dobrado em formato de laptop.

Em termos de software, ele vem com o sistema operacional proprietário da HUAWEI, o HarmonyOS. Segundo a empresa, ele já virá de fábrica com soluções de produtividade como pacote WPS Office, bem como com recursos compartilhados com alguns dos seus outros dispositivos inteligentes.

Equipado com 35GB de RAM , o MateBook Fold ULTIMATE DESIGN pode ser adquirido com armazenamento de 1TB (por ¥24.000, ou cerca de R$18.796, em conversão direta) ou 2TB (¥24.000, o equivalente a R$21.146). Até o momento, ele só pode ser comprado no mercado chinês.

via Huawei Central