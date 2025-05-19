Navegue

Leitura de 2 minuto

Kuo: “AirPods Pro 3” só em 2026; Apple lançará novos AirPods Max em 2027

Bruno Cardoso
19/05/2025 • 10:12
nexusby / Shutterstock.com
AirPods Pro 2

Se você estava esperando por novos modelos de AirPods para fazer um upgrade ou adquirir o seu primeiro par de fones de ouvido da Apple, saiba que, de acordo com o badalado analista Ming-Chi Kuo, terá que esperar um pouco mais.

Em uma postagem feita ontem no X (antigo Twitter), o leaker disse que os AirPods não deverão receber novidades significativas até 2026, embora indícios recentes apontem para um lançamento iminente dos “AirPods Pro 3”.

Os AirPods poderão não receber atualizações significativas até 2026 (o que corresponde à minha previsão anterior de que os AirPods equipados com câmera infravermelha entrariam em produção em massa em 2026). Uma versão mais leve do AirPods Max deverá entrar em produção em massa em 2027.

Kuo, vale notar, não deixou claro sobre qual modelo de AirPods ele estava falando, mas é bem provável que esteja se referido aos fones de ouvido profissionais da Maçã, uma vez que o modelos de entrada da marca receberam atualizações recentemente.

O analista também aproveitou para reiterar a sua aposta de que os primeiros AirPods equipado com uma câmera de luz infravermelha entrarão na etapa de produção em massa no ano que vem — casando, assim, com o lançamento da próxima geração dos AirPods Pro.

Essa previsão vai de encontro a informações compartilhadas por outros insiders, como o jornalista Mark Gurman, que aposta em um lançamento ainda em 2025.

Novos AirPods Max

Em sua publicação, Kuo também soltou um pitaco sobre os AirPods Max, que embora tenham recebido uma porta USB-C e novas cores recentemente, permanecem basicamente inalterados desde o seu lançamento original, em 2020.

Mais especificamente, o analista disse que a Apple planeja lançar uma versão mais leve desses fones em 2027, o que implica em um redesign. Caso isso se concretize, veremos a Apple solucionar um dos principais problemas dos seus fones de ouvido mais caros, que pesam 386 gramas e podem ser um pouco desconfortáveis após longos períodos de uso.

Também é muito provável que a empresa aproveite essa oportunidade para finalmente atualizar os componentes internos dos AirPods Max, que ainda trazem o já bastante desatualizado chip H1.

Essa característica, é bom lembrar, faz os fones mais caros da Apple se saírem pior que os AirPods Pro 2 e até mesmo os AirPods 4 em alguns casos, já que vários dos recursos introduzidos pela empresa via software nos últimos tempos precisam do chip H2 para funcionar.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
