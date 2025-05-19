Neo Network Utility “ressuscita” o Utilitário de Rede do macOS

Se você é daqueles que sente falta do clássico Utilitário de Rede (Network Utility) no Mac, pode comemorar. A DEVONtechnologies lançou o Neo Network Utility, um aplicativo gratuito que traz de volta as ferramentas de rede descontinuadas com o macOS Big Sur.

Quem é usuário mais antigo do macOS sabe que utilitário da Apple era bastante querido por oferecer uma interface gráfica simples para comandos como ping , traceroute , netstat , whois , finger , nslookup e port scan .

Sem dar explicações, contudo, a Maçã decidiu tirá-lo do sistema. Desde então, só era possível continuar usando o app copiando-o de um Mac antigo, o que não é tão viável para todo mundo.

O Neo Network Utility chega para preencher esse vazio. Ele não só traz de volta todos os recursos do utilitário original, como também adiciona uma novidade muito útil: um teste de velocidade de conexão, que mede tanto a velocidade de download quanto a de upload.

A interface é praticamente idêntica à do antigo Network Utility e a instalação não tem segredo: basta arrastar o app para a pasta de aplicativos. Vale apenas ficar atento se você já usava a versão antiga de outro Mac, pois os dois apps têm o mesmo nome.

A versão mais recente (1.1.4) resolveu um problema que impedia o app de abrir no macOS Ventura/Sonoma. Atualizações anteriores também trouxeram melhorias de desempenho, correções e suporte à rolagem automática em operações longas.

Embora muitos desses recursos estejam disponíveis via Terminal ou através do Homebrew, o Neo Network Utility entrega tudo em um só lugar e com uma interface amigável, ideal para quem prefere praticidade na hora de verificar a conexão ou fazer diagnósticos da rede.

Compatível com o macOS Ventura 13, Sonoma 14 e Sequoia 15, você pode baixar o Neo Network Utility de graça no site oficial da DEVONtechnologies. 😉

