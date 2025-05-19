Navegue

Novo adaptador da Nomad leva carregamento de 100W à linha Slim

Lucas Miranda Magalhães
19/05/2025 • 17:37

No último fim de semana, a Nomad atualizou a sua linha de adaptadores de energia Slim — modelos ultrafinos que têm aproximadamente o tamanho de um baralho de cartas — ao apresentar o 100W Slim Power Adapter.

Como o próprio nome já sugere, o adaptador portátil suporta carregamento de até 100W, ideal para recarregar dispositivos profissionais, como um MacBook Pro.

O dispositivo possui apenas 19mm de espessura e conta com pontas dobráveis, que ajudam a reforçar seu design ultrafino. Suas duas portas USB-C permitem dividir a carga entre dispositivos diferentes.

Dos seus 100W de saída, ele pode distribuir 70W para alimentar dispositivos de alto consumo de energia e dedicar os outros 30W para dispositivos menores, como seu iPhone. Além disso, a tecnologia GaN 1Gallium nitride, ou nitreto de gálio. permite que o adaptador atinja a potência máxima sem superaquecer ou perder eficiência.

O Nomad 100W Slim Power Adapter está disponível na loja oficial da fabricante pelo preço de US$70, com uma única opção de cor: carboneto. Ainda não há previsão para a sua chegada ao mercado brasileiro.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Gallium nitride, ou nitreto de gálio.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
