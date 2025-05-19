Novo adaptador da Nomad leva carregamento de 100W à linha Slim

No último fim de semana, a Nomad atualizou a sua linha de adaptadores de energia Slim — modelos ultrafinos que têm aproximadamente o tamanho de um baralho de cartas — ao apresentar o 100W Slim Power Adapter.

Como o próprio nome já sugere, o adaptador portátil suporta carregamento de até 100W, ideal para recarregar dispositivos profissionais, como um MacBook Pro.

O dispositivo possui apenas 19mm de espessura e conta com pontas dobráveis, que ajudam a reforçar seu design ultrafino. Suas duas portas USB-C permitem dividir a carga entre dispositivos diferentes.

Dos seus 100W de saída, ele pode distribuir 70W para alimentar dispositivos de alto consumo de energia e dedicar os outros 30W para dispositivos menores, como seu iPhone. Além disso, a tecnologia GaN permite que o adaptador atinja a potência máxima sem superaquecer ou perder eficiência.

O Nomad 100W Slim Power Adapter está disponível na loja oficial da fabricante pelo preço de US$70, com uma única opção de cor: carboneto. Ainda não há previsão para a sua chegada ao mercado brasileiro.

via ACQUIRE