Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

OWC lança dock Thunderbolt 5 com 11 portas e foco em profissionais

Bruno Cardoso
19/05/2025 • 16:35
OWC Thunderbolt 5 Dock

A Other World Computing (OWC) anunciou hoje mais um dock Thunderbolt 5 focado em usuários profissionais, desta vez com nada menos que 11 portas.

Publicidade

Equipado com três portas Thunderbolt 5 (USB-C), duas portas USB-A (10Gbps), uma porta USB-A (5Gbps), uma porta Ethernet 2,5GbE (compatível com MDM), um leitor de cartões SD UHS-II, um leitor de cartões microSD e um conector de 3,5mm para fones de ouvido (entrada e saída de áudio), o OWC Thunderbolt 5 Dock promete ser o suficiente até mesmo para as tarefas mais exigentes.

OWC Thunderbolt 5 Dock

Além de ser compatível com Macs e PCs, o dock também pode ser usado com iPads Pro e outros tablets equipados com portas USB-C, tornando-os ainda mais versáteis. Com o acessório, é possível conectar monitores externos, dispositivos de armazenamento, periféricos e mais.

Um detalhe que deverá agradar usuários de Macs que ainda precisam lidar com mídia óptica é o suporte do dock ao SuperDrive, acessório da Apple que permite manipular CDs/DVDs — e que foi descontinuado no ano passado.

OWC Thunderbolt 5 Dock

Com um design robusto e sóbrio, o OWC Thunderbolt 5 Dock não deverá ter problemas para se “misturar” com os outros equipamentos no seu ambiente de trabalho — principalmente se eles também forem da OWC, já que ele segue a mesma identidade visual dos outros produtos da empresa.

Segundo a fabricante, o dock pode alcançar velocidade bidirecionais de transferência de dados de até 80Gbps e de até 120Gbps para displays externos mais exigentes. E por falar nisso, ele suporta até três monitores 8K ao mesmo tempo ou até duas telas 6K em Macs.

OWC Thunderbolt 5 Dock

Capaz de entregar até 140W de potência — o que é mais do que o suficiente para recarregar um MacBook Pro de 16 polegadas em velocidade máxima —, o acessório também deixa você conectar até três cadeias separadas de dispositivos (o chamado Daisy Chain) sem qualquer interrupção.

OWC Thunderbolt 5 Dock

Com data de envio prevista para o começo de julho, o OWC Thunderbolt 5 Dock vem com um cabo Thunderbolt 5 e uma fonte de alimentação externa. Seu preço sugerido é de US$330 e ele entrará em pré-venda brevemente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Vivaldi 7.4 traz melhorias em atalhos e visual mais limpo
Próx. Post

Apple está entre Big Techs acusadas de esconder provas e atrasar processos nos EUA
Posts relacionados