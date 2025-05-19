OWC lança dock Thunderbolt 5 com 11 portas e foco em profissionais

A Other World Computing (OWC) anunciou hoje mais um dock Thunderbolt 5 focado em usuários profissionais, desta vez com nada menos que 11 portas.

Equipado com três portas Thunderbolt 5 (USB-C), duas portas USB-A (10Gbps), uma porta USB-A (5Gbps), uma porta Ethernet 2,5GbE (compatível com MDM), um leitor de cartões SD UHS-II, um leitor de cartões microSD e um conector de 3,5mm para fones de ouvido (entrada e saída de áudio), o OWC Thunderbolt 5 Dock promete ser o suficiente até mesmo para as tarefas mais exigentes.

Além de ser compatível com Macs e PCs, o dock também pode ser usado com iPads Pro e outros tablets equipados com portas USB-C, tornando-os ainda mais versáteis. Com o acessório, é possível conectar monitores externos, dispositivos de armazenamento, periféricos e mais.

Um detalhe que deverá agradar usuários de Macs que ainda precisam lidar com mídia óptica é o suporte do dock ao SuperDrive, acessório da Apple que permite manipular CDs/DVDs — e que foi descontinuado no ano passado.

Com um design robusto e sóbrio, o OWC Thunderbolt 5 Dock não deverá ter problemas para se “misturar” com os outros equipamentos no seu ambiente de trabalho — principalmente se eles também forem da OWC, já que ele segue a mesma identidade visual dos outros produtos da empresa.

Segundo a fabricante, o dock pode alcançar velocidade bidirecionais de transferência de dados de até 80Gbps e de até 120Gbps para displays externos mais exigentes. E por falar nisso, ele suporta até três monitores 8K ao mesmo tempo ou até duas telas 6K em Macs.

Capaz de entregar até 140W de potência — o que é mais do que o suficiente para recarregar um MacBook Pro de 16 polegadas em velocidade máxima —, o acessório também deixa você conectar até três cadeias separadas de dispositivos (o chamado Daisy Chain) sem qualquer interrupção.

Com data de envio prevista para o começo de julho, o OWC Thunderbolt 5 Dock vem com um cabo Thunderbolt 5 e uma fonte de alimentação externa. Seu preço sugerido é de US$330 e ele entrará em pré-venda brevemente.

