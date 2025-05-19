Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Zheng Qinwen em comercial dos Powerbeats Pro 2
View on YouTube

Powerbeats Pro 2 ganham novo comercial com a atleta Zheng Qinwen

Luiz Gustavo Ribeiro
19/05/2025 • 14:03
Leitura de 1 minuto

A Beats lançou um novo comercial para os Powerbeats Pro 2 estrelado pela medalhista de ouro olímpica chinesa de tênis, Zheng Qinwen.

Publicidade

O vídeo, intitulado “Fit for a Queen” (“Feito para uma Rainha”, na tradução livre), é a mais recente adição à campanha dos Powerbeats Pro 2 inspirada em atletas, que já destacou figuras esportivas como o astro do basquete LeBron James e o ícone do futebol Leo Messi.

O comercial foi compartilhado no YouTube, no X (antigo Twitter) e no perfil da atleta no Instagram.

Zheng é carinhosamente apelidada de “Rainha Wen” por seus torcedores, de modo que o conceito da campanha retrata a atleta em um cenário ilustrado como o seu “próprio palácio” e competindo em sua “própria quadra” — inspirando-se em seu apelido.

Com um design refinado e ganchos 50% menores, os Powerbeats Pro 2 oferecem monitoramento de frequência cardíaca, cancelamento ativo de ruído (ANC), Áudio Espacial Personalizado e uma nova arquitetura acústica para som de melhor qualidade. Eles agora também têm mais opções de pontas de silicone, um estojo de carregamento mais compacto com maior duração de bateria, além do chip H2.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

WhatsApp permitirá gerar fotos de perfil com IA e marcar atualizações de canais com estrelas no iOS
Próx. Post

Estudo da Apple atesta que IAs têm “sotaque” inglês e propõe melhoria
Posts relacionados