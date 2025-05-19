Powerbeats Pro 2 ganham novo comercial com a atleta Zheng Qinwen

A Beats lançou um novo comercial para os Powerbeats Pro 2 estrelado pela medalhista de ouro olímpica chinesa de tênis, Zheng Qinwen.

O vídeo, intitulado “Fit for a Queen” (“Feito para uma Rainha”, na tradução livre), é a mais recente adição à campanha dos Powerbeats Pro 2 inspirada em atletas, que já destacou figuras esportivas como o astro do basquete LeBron James e o ícone do futebol Leo Messi.

O comercial foi compartilhado no YouTube, no X (antigo Twitter) e no perfil da atleta no Instagram.

Powerbeats Pro 2, Fit for a Queen 👑 pic.twitter.com/ruRU9nqefZ — Beats by Dre (@beatsbydre) May 19, 2025

Zheng é carinhosamente apelidada de “Rainha Wen” por seus torcedores, de modo que o conceito da campanha retrata a atleta em um cenário ilustrado como o seu “próprio palácio” e competindo em sua “própria quadra” — inspirando-se em seu apelido.

Com um design refinado e ganchos 50% menores, os Powerbeats Pro 2 oferecem monitoramento de frequência cardíaca, cancelamento ativo de ruído (ANC), Áudio Espacial Personalizado e uma nova arquitetura acústica para som de melhor qualidade. Eles agora também têm mais opções de pontas de silicone, um estojo de carregamento mais compacto com maior duração de bateria, além do chip H2.

