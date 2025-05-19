Promoções na App Store: Vandals, Full Throttle Remastered, Go Particles e mais!

Abrindo esta semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
Vandals, criado pelo pessoal da Cosmografik — em parceria com a ARTE —, é um jogo de estratégia bem interessante e nosso destaque do dia.
A proposta do jogo é lhe inserir em cidades emblemáticas do mundo; caberá a você, em movimentos divididos em rodadas, se infiltrar em locais específicos, fugindo da vigilância da polícia e criar arte.
São mais de 60 fases divididas em 5 cidades, incluindo São Paulo, que apresentam uma evolução de décadas da arte de rua em forma de jogo. São paredes cada vez mais difíceis de serem acessadas e garantia de uma boa diversão.
Confira o trailer:
Aproveite o desconto!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$120 em descontos:
Jogos
Clássico jogo de aventura.
Jogo de cartas.
Puzzles.
Aplicativos
Para relaxar e se distrair.
Utilitário para estudo.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.