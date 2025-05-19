RØDE anuncia fones de ouvido NTH-50 com design e características de ponta

A australiana RØDE revelou hoje seus fones de ouvido supra-auriculares profissionais NTH-50, a mais nova adição à sua linha de headphones premium que já contava com o modelo NTH-100.

Eles foram projetados para ocasiões profissionais (como DJs, produtores e engenheiros de som) que exigem áudio cristalino, combinando precisão sonora, conforto e isolamento acústico em um design leve e resistente.

Como principais características, os NTH-50 apresentam um driver personalizado de 40mm com câmara de ressonância, capaz de fornecer graves profundos equilibrados e médios e agudos claros, uma acústica que oferece resposta de frequência precisa e distorção ultrabaixa, bem como um isolamento passivo de ruído ainda mais eficiente que minimiza distrações externas.

No design, uma faixa de cabeça contornada minimiza a fadiga do uso e garante conforto por mais tempo; sua construção robusta e elegante com placas frontais de alumínio premium combina o design contemporâneo com desempenho duradouro.

Além disso, o fone conta com um cabo destacável com conector de travamento e fixação de dupla face, potencializando a sua flexibilidade. Ele foi projetado e fabricado com componentes de alta qualidade da RØDE e possui garantia vitalícia.

Na RØDE, estamos comprometidos em desenvolver soluções de áudio inovadoras para atender às necessidades em constante evolução dos criadores. Os NTH-50s incorporam essa filosofia, oferecendo um nível de precisão sonora, conforto e durabilidade que marca um novo padrão ouro para fones de ouvido supra-auriculares. Projetados do zero por nossa equipe dedicada de inovação em fones de ouvido na Alemanha, criamos um par de fones de ouvido premium a um preço acessível que oferecem uma experiência auditiva incrivelmente detalhada e envolvente em qualquer ambiente.

Os NTH-50 foram projetados com cuidado para oferecer uma experiência auditiva rica e detalhada para profissionais, e estão disponíveis para compra no site oficial da RØDE por US$100, com envio para o mundo todo. Sua caixa também inclui um cabo de monitoramento duplo premium de 1,7m, uma bolsa de armazenamento e um adaptador de conectividade profissional de 3,5mm para ¼ de polegada.

