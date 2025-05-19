Navegue

RØDE NTH-50

RØDE anuncia fones de ouvido NTH-50 com design e características de ponta

Lucas Miranda Magalhães
19/05/2025 • 19:21
Leitura de 2 minuto

A australiana RØDE revelou hoje seus fones de ouvido supra-auriculares profissionais NTH-50, a mais nova adição à sua linha de headphones premium que já contava com o modelo NTH-100.

Eles foram projetados para ocasiões profissionais (como DJs, produtores e engenheiros de som) que exigem áudio cristalino, combinando precisão sonora, conforto e isolamento acústico em um design leve e resistente.

Como principais características, os NTH-50 apresentam um driver personalizado de 40mm com câmara de ressonância, capaz de fornecer graves profundos equilibrados e médios e agudos claros, uma acústica que oferece resposta de frequência precisa e distorção ultrabaixa, bem como um isolamento passivo de ruído ainda mais eficiente que minimiza distrações externas.

RØDE NTH-50
RØDE NTH-50

No design, uma faixa de cabeça contornada minimiza a fadiga do uso e garante conforto por mais tempo; sua construção robusta e elegante com placas frontais de alumínio premium combina o design contemporâneo com desempenho duradouro.

Além disso, o fone conta com um cabo destacável com conector de travamento e fixação de dupla face, potencializando a sua flexibilidade. Ele foi projetado e fabricado com componentes de alta qualidade da RØDE e possui garantia vitalícia.

Na RØDE, estamos comprometidos em desenvolver soluções de áudio inovadoras para atender às necessidades em constante evolução dos criadores. Os NTH-50s incorporam essa filosofia, oferecendo um nível de precisão sonora, conforto e durabilidade que marca um novo padrão ouro para fones de ouvido supra-auriculares. Projetados do zero por nossa equipe dedicada de inovação em fones de ouvido na Alemanha, criamos um par de fones de ouvido premium a um preço acessível que oferecem uma experiência auditiva incrivelmente detalhada e envolvente em qualquer ambiente.

Os NTH-50 foram projetados com cuidado para oferecer uma experiência auditiva rica e detalhada para profissionais, e estão disponíveis para compra no site oficial da RØDE por US$100, com envio para o mundo todo. Sua caixa também inclui um cabo de monitoramento duplo premium de 1,7m, uma bolsa de armazenamento e um adaptador de conectividade profissional de 3,5mm para ¼ de polegada.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
