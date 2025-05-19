Navegue

Vídeo: entendendo as Passkeys (Chaves-senha) — o que são, como funcionam, devo adotá-las?

Rafael Fischmann
19/05/2025 • 18:45
Demorei, eu sei, mas promessa é dívida!

Há alguns meses, atendendo a pedidos de vários de vocês, havia sinalizado que trabalharia num vídeo completo sobre as chamadas Passkeys (Chaves-senhas), e aqui ele está, finalmente.

Entenda, de uma vez por todas, o que são as Passkeys, como elas funcionam, quais as diferenças entre elas e os métodos tradicionais de login e, principalmente, se você deve ou não adotá-las.

Conforme mostramos no vídeo, você pode perfeitamente usar o Senhas da Apple para isso, mas nós recomendamos um gerenciador dedicado e multiplataforma como 1Password, NordPass, Dashlane, Bitwarden ou LastPass.

E aí, quem já está usando as Passkeys? 😉

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
