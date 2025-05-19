Vídeo: entendendo as Passkeys (Chaves-senha) — o que são, como funcionam, devo adotá-las?

Demorei, eu sei, mas promessa é dívida!

Há alguns meses, atendendo a pedidos de vários de vocês, havia sinalizado que trabalharia num vídeo completo sobre as chamadas Passkeys (Chaves-senhas), e aqui ele está, finalmente.

Entenda, de uma vez por todas, o que são as Passkeys, como elas funcionam, quais as diferenças entre elas e os métodos tradicionais de login e, principalmente, se você deve ou não adotá-las.

Conforme mostramos no vídeo, você pode perfeitamente usar o Senhas da Apple para isso, mas nós recomendamos um gerenciador dedicado e multiplataforma como 1Password, NordPass, Dashlane, Bitwarden ou LastPass.

E aí, quem já está usando as Passkeys? 😉

