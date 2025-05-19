Vivaldi 7.4 traz melhorias em atalhos e visual mais limpo

O Vivaldi lançou hoje a versão 7.4 do seu navegador, com várias melhorias pensadas para deixar a experiência ainda mais fluida e sob o controle do usuário. A atualização traz ajustes que vão desde o uso de atalhos de teclado até a aparência da interface.

Agora é possível definir se os atalhos de teclado do próprio navegador devem funcionar mesmo em sites como o Documentos (Docs), do Google, ou se esses sites terão prioridade. Essa configuração pode ser feita em Privacidade e Segurança » Permissões de site.

Good news! You can now set keyboard shortcuts per site, choose how many results show in the Address Bar, and enjoy a bunch of under-the-hood improvements. ✔️ pic.twitter.com/muQFCQmpHX — Vivaldi (@vivaldibrowser) May 19, 2025 Boa notícia! Agora você pode definir atalhos de teclado por site, escolher quantos resultados aparecem na barra de endereços e aproveitar várias melhorias internas no navegador. ✔️

Outra novidade está na barra de endereços, que foi reorganizada para facilitar o uso e ficou ainda mais poderosa: você pode ver até 42 sugestões enquanto digita — número que, segundo os fãs de ficção científica, é o “sentido da vida” (uma referência divertida ao clássico “O Guia do Mochileiro das Galáxias”).

Além disso, o seletor de perfis também foi aprimorado. Se você usa mais de um perfil no navegador, agora pode escolher com qual iniciar toda vez que abrir o Vivaldi — e, se quiser, pode desativar essa tela inicial nas configurações.

Por fim, os painéis de janelas e histórico passaram por um redesenho visual e estão mais limpos e leves. E claro, como de praxe, também houve uma série de correções de bugs e melhorias de desempenho para deixar tudo rodando mais liso.