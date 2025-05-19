Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Vivaldi 7.4 traz melhorias em atalhos e visual mais limpo

Yan Avelino
19/05/2025 • 16:26

O Vivaldi lançou hoje a versão 7.4 do seu navegador, com várias melhorias pensadas para deixar a experiência ainda mais fluida e sob o controle do usuário. A atualização traz ajustes que vão desde o uso de atalhos de teclado até a aparência da interface.

Publicidade

Agora é possível definir se os atalhos de teclado do próprio navegador devem funcionar mesmo em sites como o Documentos (Docs), do Google, ou se esses sites terão prioridade. Essa configuração pode ser feita em Privacidade e Segurança » Permissões de site.

Boa notícia! Agora você pode definir atalhos de teclado por site, escolher quantos resultados aparecem na barra de endereços e aproveitar várias melhorias internas no navegador. ✔️

Outra novidade está na barra de endereços, que foi reorganizada para facilitar o uso e ficou ainda mais poderosa: você pode ver até 42 sugestões enquanto digita — número que, segundo os fãs de ficção científica, é o “sentido da vida” (uma referência divertida ao clássico “O Guia do Mochileiro das Galáxias”).

Vivaldi 7.4

Além disso, o seletor de perfis também foi aprimorado. Se você usa mais de um perfil no navegador, agora pode escolher com qual iniciar toda vez que abrir o Vivaldi — e, se quiser, pode desativar essa tela inicial nas configurações.

Vivaldi 7.4

Posts relacionados

Por fim, os painéis de janelas e histórico passaram por um redesenho visual e estão mais limpos e leves. E claro, como de praxe, também houve uma série de correções de bugs e melhorias de desempenho para deixar tudo rodando mais liso.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Foxconn injeta US$1,5 bilhão para ampliar produção de iPhones na Índia
Próx. Post

OWC lança dock Thunderbolt 5 com 11 portas e foco em profissionais
Posts relacionados