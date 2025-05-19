Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp permitirá gerar fotos de perfil com IA e marcar atualizações de canais com estrelas no iOS

Bruno Cardoso
19/05/2025 • 13:13

A Meta começou a testar recentemente mais um recurso de inteligência artificial generativa no aplicativo do WhatsApp para iOS — que, como comentamos recentemente, também deverá ganhar ferramentas que usam a Meta AI para gerar papéis de paredes e resumos de conversas e canais.

Publicidade

A novidade da vez tem a ver com a foto de perfil do usuário, que agora também pode ser gerada pela ferramenta da empresa comandada por Mark Zuckerberg.

Como notado pelo WABetaInfo na versão beta 25.16.10.70 do mensageiro (disponível no TestFlight), agora é possível tocar na opção “Editar foto” no menu “Perfil” das configurações do WhatsApp para acessar a opção “Create AI image” (algo como “Criar imagem de IA”).

Como o seu próprio nome indica, essa opção permite gerar uma imagem que poderá ser usada pelo usuário como a sua foto de perfil — tudo a partir de um simples prompt de texto.

Ainda de acordo com as informações, a novidade também está disponível para ícones de grupos, de modo que a diferença fica mesmo por conta do local onde a opção está — no caso dos grupos, ela fica na página de informação do grupo (aquela que se abre ao tocar no título do bate-papo).

Publicidade

A opção de criar fotos de perfil e ícones de grupo com IA já pode ser testada por alguns usuários inscritos na versão beta do WhatsApp (disponível no TestFlight) e deverá ser liberada para mais pessoas nos próximos dias.

Marcar atualizações com estrelas

Há muito tempo, é possível marcar mensagens em conversas privadas e em grupos no WhatsApp com uma estrela, o que permite retornar àquele recado rapidamente pelo menu do chat caso você precise conferir algo retroativamente.

Publicidade

Agora, como também visto pelo WABetaInfo, o mensageiro da Meta está testando uma opção no iOS (versão 25.16.10.71) que permitirá fazer o mesmo só que com atualizações de canais, o que pode ser bastante útil dependendo do conteúdo do canal em questão.

A novidade, como é possível notar na imagem acima, funciona exatamente como nos outros ambientes supracitados — basta tocar e segurar o dedo em cima da atualização por alguns instantes até que um menu contextual com essa opção apareça; para remover a estrela, é só repetir o processo.

Assim como em conversas comuns, é possível visualizar as atualizações marcadas com uma estrela em uma seção separada na página cada canal. Há também um menu geral, presente nas configurações do WhatsApp, no qual é possível visualizar todas as suas atualizações marcadas com uma estrela, sejam elas de um mesmo canal ou não.

Essa novidade já pode ser testada por alguns usuários inscritos na versão beta do WhatsApp (disponível no TestFlight) e deverá ser liberada para mais pessoas em breve.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Governo dos EUA considerou vetar acordo entre Apple e Alibaba na China
Próx. Post

Powerbeats Pro 2 ganham novo comercial com a atleta Zheng Qinwen
Posts relacionados