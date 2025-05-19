WhatsApp permitirá gerar fotos de perfil com IA e marcar atualizações de canais com estrelas no iOS

A Meta começou a testar recentemente mais um recurso de inteligência artificial generativa no aplicativo do WhatsApp para iOS — que, como comentamos recentemente, também deverá ganhar ferramentas que usam a Meta AI para gerar papéis de paredes e resumos de conversas e canais.

Publicidade

A novidade da vez tem a ver com a foto de perfil do usuário, que agora também pode ser gerada pela ferramenta da empresa comandada por Mark Zuckerberg.

Como notado pelo WABetaInfo na versão beta 25.16.10.70 do mensageiro (disponível no TestFlight), agora é possível tocar na opção “Editar foto” no menu “Perfil” das configurações do WhatsApp para acessar a opção “Create AI image” (algo como “Criar imagem de IA”).

Como o seu próprio nome indica, essa opção permite gerar uma imagem que poderá ser usada pelo usuário como a sua foto de perfil — tudo a partir de um simples prompt de texto.

Ainda de acordo com as informações, a novidade também está disponível para ícones de grupos, de modo que a diferença fica mesmo por conta do local onde a opção está — no caso dos grupos, ela fica na página de informação do grupo (aquela que se abre ao tocar no título do bate-papo).

Publicidade

A opção de criar fotos de perfil e ícones de grupo com IA já pode ser testada por alguns usuários inscritos na versão beta do WhatsApp (disponível no TestFlight) e deverá ser liberada para mais pessoas nos próximos dias.

Marcar atualizações com estrelas

Há muito tempo, é possível marcar mensagens em conversas privadas e em grupos no WhatsApp com uma estrela, o que permite retornar àquele recado rapidamente pelo menu do chat caso você precise conferir algo retroativamente.

Publicidade

Agora, como também visto pelo WABetaInfo, o mensageiro da Meta está testando uma opção no iOS (versão 25.16.10.71) que permitirá fazer o mesmo só que com atualizações de canais, o que pode ser bastante útil dependendo do conteúdo do canal em questão.

A novidade, como é possível notar na imagem acima, funciona exatamente como nos outros ambientes supracitados — basta tocar e segurar o dedo em cima da atualização por alguns instantes até que um menu contextual com essa opção apareça; para remover a estrela, é só repetir o processo.

Assim como em conversas comuns, é possível visualizar as atualizações marcadas com uma estrela em uma seção separada na página cada canal. Há também um menu geral, presente nas configurações do WhatsApp, no qual é possível visualizar todas as suas atualizações marcadas com uma estrela, sejam elas de um mesmo canal ou não.

Essa novidade já pode ser testada por alguns usuários inscritos na versão beta do WhatsApp (disponível no TestFlight) e deverá ser liberada para mais pessoas em breve.