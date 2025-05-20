Amazon entregará iPhones com a ajuda de drones nos Estados Unidos

A Amazon anunciou hoje que passará a entregar iPhones, AirPods e AirTags com a ajuda de drones em regiões selecionadas dos Estados Unidos, marcando a maior expansão dessa modalidade de entrega até hoje.
Chamada Prime Air, essa opção de envio foi introduzida pela gigante do varejo em 2022 e pode ser aproveitada por consumidores das cidades de Phoenix (Arizona) e College Station (Texas) — isso desde que o produto em questão pese até 2,2kg e as condições climáticas também estejam favoráveis.
Agora, a Autoridade Federal de Aviação dos EUA (Federal Aviation Authority, ou FAA) deu à Amazon permissão para entregar uma variedade maior de produtos, o que inclui não só os dispositivos da Apple supracitados, mas também smartphones da linha Samsung Galaxy, campainhas da Ring e termômetros da linha Instant Read Food, da Alpha Grillers.
Ainda de acordo com a empresa, é possível optar pelo Prime Air tanto pela web quanto pelo app da Amazon para dispositivos móveis. Feito isso, basta verificar se você mora numa região elegível para entregas com drones e definir um ponto de entrega do seu pacote.
Apesar de ainda estar confinado a apenas duas cidades estadunidenses, a Amazon já prometeu que vai expandir o serviço para outras regiões em breve assim que ele for aprovado por órgãos regulatórios locais, incluindo novos países (Itália e Reino Unido).
