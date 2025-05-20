Navegue

Leitura de 2 minuto

Amazon entregará iPhones com a ajuda de drones nos Estados Unidos

Bruno Cardoso
20/05/2025 • 15:13
Divulgação/Amazon
Amazon Prime Air

A Amazon anunciou hoje que passará a entregar iPhones, AirPods e AirTags com a ajuda de drones em regiões selecionadas dos Estados Unidos, marcando a maior expansão dessa modalidade de entrega até hoje.

Chamada Prime Air, essa opção de envio foi introduzida pela gigante do varejo em 2022 e pode ser aproveitada por consumidores das cidades de Phoenix (Arizona) e College Station (Texas) — isso desde que o produto em questão pese até 2,2kg e as condições climáticas também estejam favoráveis.

Atualização interessante sobre a entrega por drone da Amazon: o Prime Air agora está expandindo a sua seleção para incluir eletrônicos populares com baterias de íons de lítio, como telefones, AirTags e até termômetros para grelhar.

Clientes que estão em áreas qualificadas para entrega por drone no Texas e no Arizona agora podem receber seus itens do pedido até a porta em apenas 60 minutos ou menos, graças ao novo drone MK30 da Prime Air.

Este é um grande marco em direção à nossa meta de entregar 500 milhões de pacotes por drone no mundo todo até o final da década.

Agora, a Autoridade Federal de Aviação dos EUA (Federal Aviation Authority, ou FAA) deu à Amazon permissão para entregar uma variedade maior de produtos, o que inclui não só os dispositivos da Apple supracitados, mas também smartphones da linha Samsung Galaxy, campainhas da Ring e termômetros da linha Instant Read Food, da Alpha Grillers.

Ainda de acordo com a empresa, é possível optar pelo Prime Air tanto pela web quanto pelo app da Amazon para dispositivos móveis. Feito isso, basta verificar se você mora numa região elegível para entregas com drones e definir um ponto de entrega do seu pacote.

Amazon Prime Air
Amazon Prime Air
Divulgação/Amazon

Apesar de ainda estar confinado a apenas duas cidades estadunidenses, a Amazon já prometeu que vai expandir o serviço para outras regiões em breve assim que ele for aprovado por órgãos regulatórios locais, incluindo novos países (Itália e Reino Unido).

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
